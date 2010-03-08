برگزاری کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد در کشورهای در حال توسعه

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد خلیلی پیش از ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد آکسفورد، مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد ایران و دانشکده پزشکی تبریز سومین کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد در کشورهای درحال توسعه را در تبریز برگزار می‌کند.

خلیلی افزود: این کارگاه از تاریخ 31 فروردین تا سوم اردیبهشت ماه 1389 و با حضور اساتید و پژوهشگران در محل طبقه سوم کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: در فراخوان شرکت در این همایش، تدریس پزشکی مبتنی بر شواهد، غربالگری مبتنی بر شواهد، ارزیابی فناوری سلامت، پرستاری مبتنی بر شواهد، کتابداری مبتنی بر شواهد، آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد و مدیریت دانش را به عنوان موضوع‌های محوری کارگاه ذکر کرد.

خلیلی گفت: این کارگاه برای مدیران بهداشتی، متخصصان، دستیاران، پزشکان عمومی، کتابداران علوم پزشکی، داروسازان، پرستاران و همه متخصصان در حوزه بالینی و بهداشت که با بیماران سر و کار دارند طراحی شده و آخرین مهلت برای ثبت‌نام در این کارگاه تا 15 فروردین ‌ماه 1389 است.