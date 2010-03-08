  1. استانها
۱۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۳۲

خلیلی خبر داد:

برگزاری کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد در کشورهای در حال توسعه

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از برگزاری سومین کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد در کشورهای در حال توسعه در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد خلیلی پیش از ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد آکسفورد، مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد ایران و دانشکده پزشکی تبریز سومین کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد در کشورهای درحال توسعه را در تبریز برگزار می‌کند.

خلیلی افزود: این کارگاه از تاریخ 31 فروردین تا سوم اردیبهشت ماه 1389 و با حضور اساتید و پژوهشگران در محل طبقه سوم کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: در فراخوان شرکت در این همایش، تدریس پزشکی مبتنی بر شواهد، غربالگری مبتنی بر شواهد، ارزیابی فناوری سلامت، پرستاری مبتنی بر شواهد، کتابداری مبتنی بر شواهد، آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد و مدیریت دانش را به عنوان موضوع‌های محوری کارگاه ذکر کرد.

خلیلی گفت: این کارگاه برای مدیران بهداشتی، متخصصان، دستیاران، پزشکان عمومی، کتابداران علوم پزشکی، داروسازان، پرستاران و همه متخصصان در حوزه بالینی و بهداشت که با بیماران سر و کار دارند طراحی شده و آخرین مهلت برای ثبت‌نام در این کارگاه تا 15 فروردین ‌ماه 1389 است.

