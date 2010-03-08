مدیران باید با مطالعه در جلسات کارگروه ها حاضر شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دهمرده صبح دوشنبه در جلسه کارگروه آمایش سرزمین استان کرمان گفت: باید با بررسی و کارشناسی موشکافانه و مطالعه دقیق در زمینه تدوین طرح آمایش سرزمین در استان کرمان اقدام شود زیرا این طرح درنهایت مبنای برنامه ریزیهای ملی برای استان خواهد شد.

وی از مدیرانی که در جلسات کارگروه ها حضور می یابند خواست با مطالعه بیشتر و نقد و بررسی مصوبات در زمینه تصویب مصوبات تلاش کنند.

وی از نخبگان و متخصصان استان نیز خواست حضور پررنگتری در تدوین طرح آمایش سرزمین داشته باشند و در نهایت این طرح به بهترین شکل ممکن تدوین شود.

دهمرده با اشاره به اقدامات مناسب در خصوص جمع آوری خصوصیات جغرافیایی استان کرمان خواستار تسریع در جمع آوری اطلاعات طرح آمایش سرزمین شد.

وی گفت: اطلاعات این طرح باید با نظرات مدیران کارشناسان دقیق و منطقی باشد چون در صورت عدم صحت اطلاعات در نهایت تصمیم گیریهایی که برمبنای این طرح انجام می شود دچار اشکال می شود.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان نیز در ادامه این جلسه گفت: طرح آمایش سرزمین استان کرمان در واقع مجموعه مطالعاتی در ابعاد مختلف استان کرمان است و در واقع مجموعه مطالبات استان کرمان را در همه ابعاد در بر خواهد گرفت.

عبدالمجید جلایی افزود: در راستای تدوین این طرح از نظر کارشناسان و نخبگان استقبال می کنیم و در قالب یک روش کار مشخص در حال اجرای این طرح هستیم و امیدواریم در نهایت منجر به تدوین طرحی کارشناسی و جامع شود.

وی نیز همچون استاندار کرمان از اعضای جلسه خواست با مطالعه قبلی گزارشهای مربوط به جلسه و آمادگی کامل در جلسه حضور یابند که درنهایت منجر به ارئه نظرات و پیشنهادات قابل توجه شود.