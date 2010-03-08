اعزام 41 هزار مازندرانی به مناطق عملیاتی جنوب کشور

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سرهنگ احمد کوهستانی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری به همین مناسبت با اشاره به اینکه از این جمع حدود 20 هزار نفر دانش آموز و فرهنگی هستند، خاطرنشان کرد: شش هزار نفر دانشجو و بقیه از بسیج محلات و اقشار مختلف مردم هستند.

وی افزود: در راستای ستاد راهیان نور مازندران 9 کمیته از جمله روایتگری، بازرسی، اعزام و اسکان، ترابری، بهداشت و درمان، روابط عمومی و اطلاع رسانی و پشتیبانی تشکیل شده است.

کوهستانی محل اسکان را خرمشهر و آبادان اعلام کرد و اظهار داشت: حدود هزار و 250 سرویس اتوبوسرانی برای اعزام زائرین نیاز است که همین منظور با حدود 200 اتوبوس با عمری کمتر از 20 سال و مدرن قرارداد بسته شده است.

به گفته وی، تغذیه، اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، حضور روحانیون و راویان در اتوبوس ها و مناطق عملیاتی بخشی از فعالیت هایی است که برای زائرین در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه هر نفر نیز به مبلغ 30 هزار تومان دریافت خواهد شد، بیان کرد: اعتبارات دولتی به اندازه ای نیست که بتوان همه هزینه ها را تقبل کرد و این مبلغ بخشی بسیار اندکی را از هزینه ها پوشش خواهد داد.

مسئول قرارگاه راهیان نور سپاه کربلا مازندران با بیان اینکه اگر تعداد اعزام ها به همین اندازه صورت بگیرد اعزام کلیه مازندرانی ها دهها سال به طول خواهد انجامید، خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید در هزینه های بودجه های فرهنگی در این خصوص تلاش حداکثری کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مدیران استان نیز همراه این کاروان ها به مناطق اعزام خواهند شد، گفت: مدیران دستگاه های اجرایی استان در چند هفته گذشته به این منطقه اعزام شدند و مکانهای مختلف بازدید کرده و اردوگاه شهدای مازندران به عنوان محل اسکان مازندرانی ها را کلنگ زدند.

به گفته وی، زمین این اردوگاه به اندازه 32 هزار مترمربع رایگان بوده و حدود سه میلیارد تومان نیز برآورد هزینه احداث آن است.