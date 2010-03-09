دولت نباید در بازنشستگی پیش از موعد کارکنان محدودیت ایجاد می کرد

سید علی محمد موسوی مبارکه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، تعداد بسیاری از نیروهای متخصص و با تجربه از دستگاهها جدا شدند و این امر برای دولت ضربه بزرگی محسوب شد، به همین دولت تصمیم گرفت در مسئله بازنشستگی پیش از موعد سنجیده تر عمل کند.

دولت در لایحه بودجه 89، اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را از ابتدای سال 89 لغو کرد و در سال 89 هیچ یک از کارکنان دولت حق درخواست بازنشستگی پیش از موعد را ندارند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه دولت نباید در بازنشستگی پیش از موعد محدودیت ایجاد می کرد، گفت: تعدادی از کارمندان به لحاظ برخی شرایط کاری باید از فرصت بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند و در این باره دولت نباید محدودیتی برای آنان تعیین کند.

موسوی تصریح کرد: گرچه منابع دولت برای تامین مبالغ مورد نیاز اجرای این قانون جوابگو نیست اما انتظار می رود فکری اساسی برای این امر اندیشیده شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی بیان داشت: در صورت اجرای مجدد قانون بازنشستگی پیش از موعد، باید امتیازاتی به کارکنانی که تا پایان 30 سال در دستگاهها خدمت می کنند اختصاص یابد.