همایش سازمانهای جامعه مدنی سازمان کنفرانس اسلامی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پنینسولا، این همایش نمایندگان 100 سازمان خیریه و انسان دوستانه را از 35 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی گردهم جمع کرد و دو محور مختلف را مورد بررسی قرار داد.

محور نخست این همایش یافتن مکانیسمی از همکاری میان سازمانهای انسان دوستانه به منظور ارتقاء آگاهی درباره فجایع و پاسخ فوری در مقابل آن در جهان اسلام و محور دوم ارتقاء همکاری میان سازمانهای خیریه و انساندوستانه سازمان کنفرانس اسلامی بود.

وزیر همکاری بین المللی قطر که سخنرانی افتتاحیه را برعهده داشت تأکید کرد که قطر از این ابتکار عمل با هدف افزایش همکاری میان جوامع مدنی و سازمان کنفرانس اسلامی حمایت می کند.

وی از شرکت کنندگان خواست توصیه ها و راهکارهایی ارائه دهند تا به برقراری رابطه نزدیکی که به یافتن مکانیسم های مؤثر منتهی می شود کمک کنند.

وی همچنین گفت: قطر همواره خواستار بکارگیری یک مکانیسم انسان دوستانه در سطح منطقه براساس همکاری و اعتماد دوجانبه بوده تا راه برای همکاریهای بیشتر با سازمانهای جامعه مدنی باز شود و بتوان از سهم آن برای سیاست، استراتژیها و طرحهای انحصاری در عرصه های امور خیریه و توسعه استفاده کرد.

عطا منان باخیت معاون دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی برای امور انسان دوستانه اظهار داشت که همکاری تأثیرگذار در سومین کنفرانس و پوشش رسانه ای آن منعکس کننده تحقق طرحهای سازمان کنفرانس اسلامی برای بسیج کردن سازمانهای جامعه مدنی تحت یک سازمان است.