به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین سبحانینیا ظهر دوشنبه در جمع کارکنان اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور افزود: گاهی واقفان در موضوعاتی وقف میکنند که فکر خیلیها به آنها نمیرسد ولی بعد میفهمیم چقدر آن امور حساس و مورد نیاز بوده است و این حساسیت وافقان را میرساند.
نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت: خیلی از واقفان به مباحثی توجه کردهاند که آثار و تبعات مثبت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی فراوانی در جامعه بهجا گذاشته است.
وی خاطرنشان کرد: اسوههای دینی ما، پیشگامان عملی عرصه وقف بودهاند و دین اسلام بعد از نفوذ به دیگر مناطق و کشورها همچون اروپا موجب الگوبرداری آنها از این امر پسندیده شده است.
سبحانینیا تصریح کرد: در نیشابور خیران و افراد علاقهمند به اینگونه اعمال پسندیده زیاد میباشند و در مدرسهسازی، مسجد و حسینیهسازی و کارهای خیر دیگری که میتوان به قشری از اقشار مختلف جامعه کمک بشود نیشابور، جزء شهرهای پیشتاز و موفق در استان است.
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