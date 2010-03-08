به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا ظهر دوشنبه در جمع کارکنان اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور افزود: گاهی واقفان در موضوعاتی وقف می‌کنند که فکر خیلی‌ها به آنها نمی‌رسد ولی بعد می‌فهمیم چقدر آن امور حساس و مورد نیاز بوده است و این حساسیت وافقان را می‌رساند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت: خیلی از واقفان به مباحثی توجه کرده‌اند که آثار و تبعات مثبت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی فراوانی در جامعه به‌جا گذاشته است.

وی خاطرنشان کرد: اسوه‌های دینی ما، پیشگامان عملی عرصه وقف بوده‌اند و دین اسلام بعد از نفوذ به دیگر مناطق و کشورها همچون اروپا موجب الگوبرداری آنها از این امر پسندیده شده است.

سبحانی‌نیا تصریح کرد: در نیشابور خیران و افراد علاقه‌مند به اینگونه اعمال پسندیده زیاد می‌باشند و در مدرسه‌سازی، مسجد و حسینیه‌سازی و کارهای خیر دیگری که می‌توان به قشری از اقشار مختلف جامعه کمک بشود نیشابور، جزء شهرهای پیشتاز و موفق در استان است.

