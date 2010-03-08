به گزارش خبرگزاری مهر، اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: 25 صندوق سرمایه‌ گذاری بازدهی مثبتی را در هفته نخست اسفندماه 88 به ثبت رساندند.

کارشناس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس گفت: بیشترین بازده را در این هفته صندوق سرمایه‌گذاری آگاه با 86/4 درصد کسب کرد.

ایمان مقدسیان افزود: صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری پیشتاز و بورسیران نیز به ترتیب با کسب 69/2 و 52/2 درصد بازدهی مثبت در مکان دوم و سوم جای گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، ماه منتهی به پنجم اسفندماه 88 را در حالی به پایان رساندند که طی این ماه، بازده آن‌ها بین صفر تا مثبت 5/6 درصد در نوسان بود.

مقدسیان ادامه داد: بیشترین بازده‌ها را صندوق‌های سرمایه‌گذاری آگاه، پیشتاز و صنعت و معدن کسب کردند. بازدهی این سه صندوق در ماه گذشته به ترتیب برابر با 51/6 ، 96/4 و 92/4 درصد بود اما بورس تهران در این مدت به طور متوسط بازدهی 46/2 درصد را کسب کرد.

کارشناس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس گفت: تا تاریخ پنجم اسفندماه بیشترین بازده‌ها به ترتیب متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی، سهم آشنا و آگاه بود. این سه صندوق سرمایه‌گذاری طی مدت فعالیت خود توانسته‌اند به ترتیب 149 ، 122 و 97 درصد بازدهی کسب کنند.

وی ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا تاریخ فوق را بیش از 2655 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود : از این مقدار بیش از 1138 میلیارد ریال متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است. بیشترین ارزش در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری یکم ایرانیان است.

مقدسیان اظهار داشت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری امین گلوبال و ممتاز نیز بعد از یکم ایرانیان بیشترین ارزش را در اختیار دارند.

وی در مورد سرمایه گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: سرمایه‌گذاران حقیقی بیش از 67 درصد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

کارشناس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس اظهار داشت: سرمایه‌گذاران حقیقی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیشتاز، کارآفرین و پویا بیشترین درصد تملک را به خود اختصاص داده‌اند.

وی تعداد سرمایه‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری را نزدیک به 5700 نفر ذکر کرد و افزود : 5422 نفر سرمایه‌گذار حقیقی در این صندوقها حضور دارند.