اختلاف 10 امتیازی نباید بازیکنان شهرداری تبریز را مغرور کند

اکبر میثاقیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیروزی هفت بر یک شهرداری مقابل فولاد نوین اهواز گفت: بازی نسبتاً خوبی بود و با توجه به اینکه تیم فولاد نوین از منطقه خشکی مانند اهواز به تبریز آمده بود، برای این تیم مسابقه در زمینی که در آن بارندگی وجود داشت، سخت بود و تجربه کافی را نداشت.

وی ادامه داد: از عملکرد همه بازیکنان خود رضایت دارم و مهاجمان ما روز خوبی داشتند و سهراب انتظاری هم که تجربه حضور در لیگ دسته اول را پیش از این داشته است، تا این جای فصل کمک زیادی به تیم شهرداری کرده است.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز ادامه داد: خوشحالم که در حال حاضر در صدر جدول گروه اول قرار داریم و امیدوارم این موفقیت تا پایان فصل تداوم داشته باشد.

وی افزود: در لیگ دسته اول هیچ بازی آسانی نیست و برای پیروز شدن باید تلاش زیادی را انجام داد و اختلاف 10 امتیازی با تیم دوم نباید بازیکنان ما را مغرور کند و باید از این پس تلاش خود را بیشتر کنیم و به نظر من این هفته نیز بازی دشواری مقابل داماش در لرستان خواهیم داشت.

میثاقیان با اعلام اینکه لیگ دسته اول برنامه ریزی خوبی را داشته است، عنوان کرد: خوشبختانه در این فصل مشکل خاصی وجود ندارد و مسابقات با برنامه ریزی خوبی برگزار می‌شودو البته شاید یک مقدار توجه ها به این لیگ کمتر شود که آن هم به دلیل حساسیتی است که در لیگ برتر وجود دارد.

شهرداری تبریز تا پایان هفته پانزدهم با 35 امتیاز صدرنشین گروه اول قرار دارد.