به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس دستورالعمل عملیاتی مقابله تهیه شده در این خصوص ستادهای مدیریت بحران مناطق 22 گانه و کمیته های تخصصی عضو ستاد مدیریت بحران شهر تهران با هدف آمادگی برای مقابله موثر با حوادث و سوانح احتمالی فعال شده‌ و برنامه‌های پیشگیرانه و هماهنگی‌های میان سازمانی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

محمد علی آرمان‌فر معاون آمادگی، عملیات و پدافند غیر عامل سازمان با اشاره به اقدامات انجام گرفته در راستای اجرای این دستورالعمل گفت: این دستورالعمل طبق روال سنوات گذشته تهیه و از بیست روز مانده به پایان آخر سال برای ستاد‌های مدیریت بحران مناطق 22 گانه و سازمان‌های تخصصی عضو ستاد مدیریت بحران شهر تهران از جمله سازمان آتش‌نشانی، جمعیت هلال احمر، مرکز اورژانس، نیروی انتظامی و دانشگاه‌های علوم پزشکی ارسال شده است.

وی همچنین در خصوص برنامه‌های فرهنگی اجرا شده گفت: 22 هزار پوستر با مضمون اقناع شهروندان به پرهیز از رفتارهای خطرناک با همکاری روابط عمومی سازمان چاپ و میان مناطق 22 گانه توزیع شده است که در اختیار مدارس قرار می‌گیرد، در عین حال اصل طرح آموزشی تهیه شده برای تکثیر بیشتر در قالب CD برای تبلیغات محیطی در اختیار مناطق قرار داده شده است.

وی افزود: همچنین با همکاری سازمان زیباسازی پیام‌های فرهنگی و آموزشی تهیه شده در قالب اطلاع‌رسانی محیطی منتشر خواهد شد.

وی گفت: از سوی دیگر به شهرداری‌های مناطق و روسای ستاد‌های مدیریت بحران توصیه شده با همکاری سازمان آتش‌نشانی و نیروی انتظامی در هر منطقه مکانی امن را پیش‌بینی کنند که شهروندان علاقمند بتوانند در شرایط قابل کنترل و ایمن به جشن و شادی بپردازند.

وی افزود: همچنین در این دستورالعمل پیش بینی شده که شهرداری‌های مناطق در این اماکن برنامه ‌های شاد و مفرحی را نیز اجرا نمایند تا مردم به جای روی آوردن به مواد محترقه و خطرناک، روز شاد و خرمی را سپری کنند.

معاون آمادگی، عملیات و پدافند غیر عامل سازمان اعلام کرد: از 48 ساعت قبل از آغاز مراسم تمامی بیست و دو ستاد‌ مدیریت بحران مناطق به حالت آماده‌باش زرد در خواهند آمد تا اگر اتفاقی پیش آمد بلافاصله بتوانند با هرگونه حادثه احتمالی، مقابله و به شهروندان کمک نمایند. همچنین این ستاد‌ها 24 ساعت قبل از مراسم به حالت آماده‌باش نارنجی در خواهند آمد که وضعیت آماده‌باش بالاتری است.

وی همچنین از شهروندان خواست برای حفظ سلامتی خویش و اطرافیان خود از رفتار‌های پر خطر در این روز پرهیز نمایند و در عین حال جهت اطمینان بیشتر کپسول اطفای حریق و جعبه کمک‌های اولیه را در دسترس داشته باشند. همچنین از سوزاندن مواد غیر متعارف، برپایی آتش در معابر عمومی و جوار تاسیسات شهری جدا پرهیز کنند.