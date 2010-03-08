تاثیر مثبت جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در محافل هنری کشور

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جمشید خاتمی ظهر دوشنبه در اولین نشست خبری نخستین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان مشهد افزود: امیدواریم هشت نمایش صحنه ای و عروسکی که در روزهای 18 تا 20 اسفند در سالن های مجتمع امام خمینی و شهر آینده اجرا می شوند، بتوانند نمایندگان خوبی از 45 نمایش مرحله بازبینی، باشند.

دبیر اولین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان مشهد، انعکاس برگزاری جشنواره در سطح محافل هنری کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تلاش چند ساله ای که در کانون تئاتر مجتمع امام خمینی (ره ) در زمینه آموزش های نمایشنامه نویسی، کارگردانی و بازیگری با حضور اساتید شهرمان صورت گرفت به اجراهای عمومی چندین نمایش تولیدی در طی سه سال گذشته و برگزاری جشنواره مذکور در سال جاری منتهی شد.

وی با اشاره به اینکه متولی تئاتر و بخصوص تئاتر کودک و نوجوان مراکزی همچون انجمن نمایش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است، افزود: برای مدیران رده های مختلف آستان قدس، امور فرهنگی اولویت خاصی در طراحی برنامه های مورد نظرشان دارد؛ برگزاری جشنواره و اجراهای تئاتر نیز از دل فعالیت های فرهنگی این مجموعه با یاری معاونت امور هنری شهرداری و مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشهد ، فرصت بروز پیدا کرد.

رئیس مجتمع امام خمینی (ره ) با یاد آوری حضور تئاترهایی از گروه های نمایشی ارشاد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کانون تئاتر مجتمع امام خمینی (ره)، آموزش و پرورش و گروه های آزاد این تنوع را نشانه عدم جهت گیری هیئت بازبینی جشنواره دانست.

مسعود مهرگان یکی از اعضای هیئت بازبینی نیز یک گزارش تفصیلی با نگاه به تمامی نمایشهای حاضر در مرحله بازبینی ارائه داد و تاکید کرد: تمامی نمایشهای اجرا شده در حضور هیئت بازبینی متشکل از رضا حسینی، حسین زاهدی نامقی، علی اکبر حلیمی، کریم جشنی و رضا صابری به عنوان مشاور جشنواره مورد ارزیابی دقیق فنی و محتوایی قرار گرفت و درنهایت آثاری که در مقایسه با نمایشهای دیگر متقاضی، اصول تئاتر کودک و نوجوان را رعایت کرده بودند، انتخاب شدند تا در مرحله نهایی توسط داود کیانیان، هما جدیکار و رضا فیاضی مورد داوری قرار گیرند.

اولین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان مشهد از 18 تا 20 اسفند در مجتمع امام خمینی (ره) و مجموعه شهر آینده برگزار می شود.