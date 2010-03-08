به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول لیگ قهرمانان آسیا برای تیم‌های ایرانی به خوبی گذشت. آنها عملکردی فراتر از انتظار داشتند و در مجموع به سه پیروزی و یک تساوی رسیدند. در هفته دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تیمهای ایرانی در آزمونی به مراتب دشوارتر بازهم مقابل تیمهایی از امارات و عربستان می ایستند، تیم‌هایی مدعی که البته زخم خورده از ناکامی دیدارهای هفته اول هستند.

استقلال ایران - الجزیره امارات

آبی پوشان تهرانی در هفته اول مسابقات نتیجه‌ای جالب توجه کسب کرده و در ورزشگاه ملک عبدالله شهر جده مقابل الاهلی با نتیجه 2 بریک به پیروزی رسید. شاگردان مرفاوی که با این پیروزی درحد مدعی گروه A مسابقات لیگ قهرمانان ظاهر شدند، عصر سه شنبه در دیداری دشوار مقابل الجزیره امارات می ایستند.

حریف اماراتی استقلال که در جدول رده بندی لیگ برتر این کشور با 36 امتیاز رتبه دوم را در اختیار دارد، به دنبال شکست هفته اول برابر الغرافه در مصاف با نماینده کشورمان به دنبال امتیاز خواهند بود تا آن ناکامی را جبران کنند.

استقلال در بازی فردا اگر به پیروزی دست یابد، می تواند شانس خود را برای صعود به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا افزایش دهد و عملا به رقابت با الغرافه برای صدرنشینی در گروه A این مسابقات باندیشید.

فردا این تیم قطری در ورزشگاه خانگی خود مقابل تیم الاهلی می ایستد. نتیجه این بازی برای شاگردان مرفاوی از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که اگر صدرنشین لیگ قطر در این بازی امتیاز از دست بدهد و استقلال برابر الجزیره به پیروزی برسد، می تواند صدرنشین جدول گروه خود شود.

تیم‌های استقلال ایران و الجزیره امارات در فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا نیز با یکدیگر همگروه بودند، که تقابل آنها در ورزشگاه آزادی با تساوی یک بریک به اتمام رسید و در ابوظبی نیز تقابل دو تیم نتیجه‌ای جز تساوی 2 بر2 به همراه نداشت.

استقلال در فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا پس از پرسپولیس عنوان پرتماشاگرترین تیم این مسابقات را بدست آورد. فردا این فرصت در اختیار آبی پوشان قرار دارد تا بازهم نام این تیم و فوتبال ایران را در حدنصاب تعداد تماشاگر مطرح کنند. آزادی فردا منتظر استقلالی هاست تا در یکی از روزهای پایانی سال 88 مملو از تماشاگر شود.

الاتحاد عربستان - ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن را می توان یکی از باثبات‌ترین تیم‌های امروز فوتبال ایران خواند. تیمی که در لیگ برتر یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است، در جام حذفی هم چهره یک مدعی را دارد و لیگ قهرمانان آسیا را نیز پرقدرت آغاز کرده است. این تیم سه شنبه شب دومین دیدار خود در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را برابرالاتحاد عربستان برگزار می کند.

ببرهای عربستانی که این روزها حال و روز خوشی را ندارند و متاثر از ناکامی در دیدار نهایی فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا، قهرمانی در لیگ برتر و جام ولیعهد عربستان را نیز از دست داده‌اند، ناکامی‌های خود را با شکست 3 برصفر مقابل بنیادکار ازبکستان در هفته اول لیگ قهرمانان کامل کردند.

این تیم همیشه مدعی و پرافتخار در لیگ قهرمانان آسیا در بازی خانگی فردا مقابل ذوب آهن فقط و فقط یک هدف دارد و آنهم احیای غرور جریحه دار شده پس از تحقیر در تاشکند است. ذوب آهنی که در بازی با الوحده امارات نشان دادند می توانند توفیقات داخلی را در میدان آسیایی نیز تداوم بخشند فردا ماموریتی دشوار در جده پیش رو دارد.

شاگردان ابراهیم زاده بدون شک هیچ وقت الاتحاد را با این حال و روز ملاقات نخواهند کرد و فرصت مهیاست تا این تیم عربستانی را با شکست مواجه کرده و خود را در حد مدعی گروه B لیگ قهرمانان مطرح کنند. در دیگر دیدار این گروه فردا تیم الوحده امارات در ورزشگاه آل نهیان ابوظبی از بنیادکار ازبکستان پذیرایی خواهد کرد.

- برنامه دیدارهای روز دوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

سه شنبه - 18/12/88

گروه A

* استقلال ایران - الجزیره امارات، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

* الغرافه قطر - الاهلی عربستان، ساعت 19:10، ورزشگاه الغرافه دوحه

جدول رده بندی:

1- استقلال ایران 3 امتیاز - تفاضل 1+، 2- الغرافه قطر 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- الجزیره امارات بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- الاهلی عربستان بدون امتیاز - تفاضل گل 1-

گروه B

* الوحده امارات - بنیادکار ازبکستان، ساعت 18:50، ورزشگاه آل نهیان ابوظبی

* الاتحاد عربستان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 21:05، ورزشگاه ملک عبدالله جده

جدول رده بندی:

1- بنیادکار ازبکستان 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 2- ذوب آهن ایران 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- الوحده امارات بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- الاتحاد عربستان بدون امتیاز - تفاضل گل 3-

گروه E

* ملبورن ویکتوری استرالیا - سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی، ساعت 12، ورزشگاه اتحاد ملبورن

* کاوازاکی فرونتال ژاپن - بیجینگ گوان چین، ساعت 13:30، ورزشگاه کاوازاکی ترودی

جدول رده بندی:

1- سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل 2+، 2- بیجینگ گوان چین 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- ملبورن ویکتوری استرالیا بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- کاوازاکی فرونتال ژاپن بدون امتیاز - تفاضل گل 2-

گروه F

* چانگچون یاتای چین - پرسیپورا جایاپورا اندونزی، ساعت 10، ورزشگاه چانگچون سیتی

* جئونبوک موتورز کره جنوبی - کاشیما آنتلرز ژاپن، ساعت 13:30، ورزشگاه جام جهانی جی اونجی

جدول رده بندی:

1- جئونبوک موتورز کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 2- کاشیما آنتلرز ژاپن 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- چانگچون یاتای چین بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- پرسیپورا جایاپورا اندونزی بدون امتیاز - تفاضل گل 3-