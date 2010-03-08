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۱۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۱۲

افزایش 2.5 برابری آب سد جیرفت

افزایش 2.5 برابری آب سد جیرفت

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان با اشاره به افزایش 2.5 برابری حجم آب سد جیرفت در جنوب کرمان همچنان بر مصرف بهینه آب در منطقه تاکید کرد.

سید محسن ثمره هاشمی با اشاره به بارندگی های اخیر در جنوب استان کرمان از افزایش 2.5 برابری میزان آب سد جیرفت نسبت به سال گذشته خبرداد.

وی افزود: حجم آب سد مخزنی جیرفت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و یک چهارم حجم سد پر شده است.

وی با اشاره به ظرفیت 333 میلیون مترمکعبی آب این سد گفت: درحال حاضر 83 میلیون متر مکعب آب در این سد ذخیره شده است و در واقع با وجود افزایش آب سد همچنان نزدیک به سه چهارم سد خالی می باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان تاکید کرد: اگر چه افزایش حجم آب پشت سد در سال جاری روی داده است ولی این امر به این معنا نیست که کشاورزان نسبت به افزایش کشت در زمین های پائین دست سد اقدام کنند و همچنان با توجه به کمبود بارندگی در سالهای گذشته و افت ذخایر آبی به مصرف بهینه و مدیریت مصرف آب نیاز مبرم داریم.

وی از کشاورزان خواست با استفاده از روشهای مکانیزه آبیاری از هدر رفت آب جلوگیری کنند.

وی حداکثر ورودی آب به سد جیرفت در سال جاری را 40 متر مکعب در ثانیه دانست و گفت: این میزان درحال حاضر به 13.5 مترمکعب رسیده است.

کد مطلب 1047717

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