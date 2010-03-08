دو فیلم از آبیار در جشنواره داکا

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند 24 دقیقه‌ای "یک روز پس از دهمین روز" و فیلم کوتاه داستانی ناسور به کارگردانی نرگس آبیار در جشنواره داکای بنگلادش به نمایش در می‌آیند.

این جشنواره که یازدهمین دوره خودرا 12-4 مارچ( 13- 21 اسفند) برگزار می کند، بیشتر برفیلم‌هایی با موضوعات فرهنگی و آداب و رسوم ملل تأکید دارد. هم چنین بخشی از جشنواره بر فیلم سازان زن و فیلم‌هایی با موضوع زنان تمرکز دارد.

هردو فیلم نرگس آبیار در بخش مسابقه این جشنواره به نمایش در می آیند. فیلم "ناسور" به تهیه کنندگی پژمان لشکری پور و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ساخته شده است .