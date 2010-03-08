درآمدهای نفتی در بودجه 89 محاسبه پذیر است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سید علی ادیانی‌راد، نماینده قائمشهر که در جلسه روز دوشنبه مجلس در موافقت با مصوبات کمیسیون تلفیق در بودجه 89 سخن می‌‌گفت، اظهار داشت: توجه به اسناد بالادستی و تدوین بودجه براساس آن به عنوان مثال توجه صندوق توسعه ملی و واریز 20 درصد درآمدهای نفتی به آن و در نهایت هزینه کردن آن در بخش خصوصی از نکات قابل توجه لایحه است .

وی افزود: در این لایحه اصلاح تنظیم رابطه مالی دولت و وزارت نفت و شفاف سازی در این زمینه بعد از 30 سال، از این جهت که هزینه های وزارت نفت مشخص و مجموعه درآمدهای وزارت نفت محاسبه پذیر شده و کار برای مجلس سهل شده است.

ادیانی راد حمایت از بخش محصولات کشاورزی در بودجه سال 89 را یکی دیگر از دلایل موافقت خود با بودجه خواند و گفت: در سال‌های گذشته وقتی زیادی از مجلس صرف این مقوله و رسیدگی به عملکرد حوزه کشاورزی یا استیضاح وزیر می‌شد.

وی تعیین تکلیف برای اراضی ملی را از دیگر مزیت‌های بودجه 89 خواند و تصریح کرد: در این زمینه با مکانیزم پیش بینی شده از بلاتکلیفی خارج شده ایم و نزاع بین مالکان و وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی را از بین خواهد برد.

این نماینده ملت با بیان اینکه در بودجه 89 توجه خوبی به خصوصی سازی شده است مکلف بودن دولت به اجرای قانون خدمات کشوری و جابجایی ردیفها تا سقف 10 درصد را از دیگر مزیت‌های بودجه 89 خواند و ادامه داد: رشد قابل تقدیر و قابل توجه بودجه فرهنگی از دیگر شاخصه‌های بودجه 89 است که در مقایسه با بودجه‌های سنوات گذشته حدود 88 درصد رشد اعتبارات بخش فرهنگی را داریم.

وی خاطرنشان کرد: در بودجه 89 در حوزه تملک دارایی‌های استانی، منابع آب، آب و فاضلاب، کشاورزی، صنعت و معدن، محیط زیست، انرژی، بازرگانی و تعاون حمل و نقل، توجه به زیرساخت‌های مسکن جهت مسکن روستایی، عمدتاً بالای 50 درصد و بعضاً بالای 100 درصد بر مبنای گزارش مرکز پژوهش‌ها رشد داشته ایم که این فضا باعث شد کشور در حوزه‌های مختلف خواهد بود.

