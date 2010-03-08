9 معدن مس در کشور بازگشایی می شوند

اردشیر صعد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در راستای سیاست گسترش فعالیت معادن مس در کشور در سال آینده د9 معدن جدید مس در کشور بازگشایی می شوند که در این رابطه چهار میلیارد تومان در یک برنامه چهار ساله سرمایه گذاری می شود که سه میلیارد در استان کرمان و یک میلیارد در استان آذربایجان سرمایه گذاری می شود.

وی افزود: استان کرمان رتبه اول ذخایر مس کشور را داراست اما در راستای ایجاد تحول در صنعت مس کشور باید سیاست ایجاد صنایع وابسته به مس در کشور پیگیری شود تا سود افزوده این محصول در کشور ایجاد شود.

صعد محمدی گفت: باید از سرمایه گذارن داخلی و خارجی در این زمینه حمایت لازم انجام شود که سیاست شرکت مس ایران نیز بر این اصل بنا نهاده شده است.

وی همچنین با اشاره به بازگشایی معدن مس بردسیر گفت: این معدن از ظرفیت بالایی برخوردار است که شامل 60 هزار تن ذخیره مس می باشد که بزودی کار بهره برداری از این معدن آغاز می شود.