به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حجازی دروازه بان پیشین استقلال و تیم ملی فوتبال ایران که سابقه مربیگری در برخی تیم های باشگاهی کشورمان و چند باشگاه خارجی را نیز دارد، روز 23 آبان ماه سالجاری و به دنبال برخی مشکلات جسمانی و ریوی در بیمارستان بستری شد و انجام آزمایشات و معاینات لازم نشان داد وی باید تحت شیمی درمانی قرار بگیرد.

در همان روزهای ابتدایی بستری شدن حجازی در بیمارستان مدیران و مسئولان بسیاری از اهالی فوتبال و غیرفوتبال بر بالین او حاضر شدند و وعده‌های امیدوار کننده ای دادند. وعده هایی چون در اختیار قراردادن چک سفید فدراسیون فوتبال، پذیرفتن هزینه های درمانی تا ریال آخر و...

اما از آن روز تا به حال - که نزدیک به چهار ماه می شود - هنوز هیچ کمکی به ناصرحجازی صورت نگرفته است و مردی که روزگاری نه چندان دور ده‌ها هزار علاقمند و عاشق برایش هورا می کشیدند و مثل شیر درون دروازه تیم ملی فوتبال ایران می غرید، حال زیر بار هزینه های درمانی بیماری‌اش قد خم کرده است.

ناصر حجازی روز 12 اسفند مهمان ویژه دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان برابر تایلند بود

شاید ناصر حجازی و خانواده اش که تاکنون لب به اعتراض و انتقاد باز نکرده‌اند و حفظ آبرو و اعتبارشان را در اولویت قرار داده اند راضی به انتشار این اخبارهم نباشند.

اما گروه ورزشی خبرگزاری مهر وظیفه خود می داند با انتشار این مطلب به همه آنهایی که بر بالین حجازی حاضر شدند و وعده های بزرگی دادند تا در تلویزیون و رسانه ها بزرگ شوند، یادآوردی کند که حجازی هم اکنون نیازمند یاری همه آنهاست.

آنهایی که وعده و وعید دادند و رفتند و پشت سرشان را هم نگاه نکردند بدانند که ناصر حجازی برای هر آمپول باید 4.5 میلیون تومان بپردازد و تاکنون بالغ با 100 میلیون تومان هزینه اش شده است و با برآوردی که پزشکان کرده اند این هزینه به 300 میلیون تومان هم خواهد رسید.

حالا وظیفه همه اهالی ورزش و خصوصا فوتبال است که دست در دست هم دهند و قهرمان پرآوازه و محبوب فوتبال ایران را در این برهه سخت و طاقت فرسا یاری کنند و اجازه ندهند بیش از این قد مرد رعنای فوتبال ایران زیر بار مشکلات مالی خم شود.