  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۳۸

شهردار جدید شهر سهند منصوب شد

شهردار جدید شهر سهند منصوب شد

تبریز- خبرگزاری مهر: شهردار منتخب شورای اسلامی شهر سهند به تائید فرمانداری شهرستان اسکو رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،  حکم شهرداری "امیر شهشهی" از سوی استانداری آذربایجان شرقی به وی ابلاغ شد.

امیر شهشهی متولد 1348 و دارای مدرک لیسانس عمران از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز است که بعد از کسب تجارب علمی و کاری در مسئولیتهای معاونت خدمات شهری مناطق سه و هشت، ناظر عالی معاونت عمران شهر تبریز و رئیس امور اداری شهرداری منطقه پنج فعالیت و آخرین مسئولیت وی به عنوان جانشین و مدیر فنی و نظارتی معاونت خدمات شهری شهرداری تبریز بوده است.

یونس فاتح فرماندار اسکو ضمن معرفی شهردار با اشاره به سوابق ارزنده امیر شهشهی در امورات اجرائی و فنی حضور شهرداری جوان و برخواسته از نسل نو برای مدیریت مدرن این شهر ابراز خرسندی کرد و خواستار بهبود روز افزون وضعیت مدیریت شهری شهر سهند شد.

گفتنی است شهر جدید سهند با جمعیتی بالغ بر 15 هزار نفر در 20 کیلیومتری جنوب غربی تبریز واقع است.

کد مطلب 1047752

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها