شهردار جدید شهر سهند منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حکم شهرداری "امیر شهشهی" از سوی استانداری آذربایجان شرقی به وی ابلاغ شد.
امیر شهشهی متولد 1348 و دارای مدرک لیسانس عمران از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز است که بعد از کسب تجارب علمی و کاری در مسئولیتهای معاونت خدمات شهری مناطق سه و هشت، ناظر عالی معاونت عمران شهر تبریز و رئیس امور اداری شهرداری منطقه پنج فعالیت و آخرین مسئولیت وی به عنوان جانشین و مدیر فنی و نظارتی معاونت خدمات شهری شهرداری تبریز بوده است.
یونس فاتح فرماندار اسکو ضمن معرفی شهردار با اشاره به سوابق ارزنده امیر شهشهی در امورات اجرائی و فنی حضور شهرداری جوان و برخواسته از نسل نو برای مدیریت مدرن این شهر ابراز خرسندی کرد و خواستار بهبود روز افزون وضعیت مدیریت شهری شهر سهند شد.
گفتنی است شهر جدید سهند با جمعیتی بالغ بر 15 هزار نفر در 20 کیلیومتری جنوب غربی تبریز واقع است.
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