نماینده عراق مغلوب ذوب آهن شد

به گزارش خبرنگار مهر، درچارچوب نخستین روز از سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا (وابا)، دوشنبه شب تیم ذوب آهن اصفهان در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی مقابل دهوک عراق به برتری 92 بر 74 دست یافت.

شاگردان فرزاد کوهیان اگرچه کوارتر نخست این بازی را با پیروزی (23 بر 12) خود تمام کردند اما شکست (15 بر 25) آنها در کوارتر دوم موجب شد تا نیمه نخست بازی را تنها با یک اختلاف امتیاز (38 بر 37) تمام کنند. آنها در کوارتر سوم نیز با استفاده بهتر از حضور بازیکنانی نظیر اوشین ساهاکیان و محمدرضا اکبری و کشاندن بازی به زیر حلقه زمین حریف به پیروزی (23 بر 10) دست یافتند.

البته بازیکنان عراقی که ظاهرا شانس خود را برای برتری در این بازی کم نمی‌دیدند در کوارتر چهارم با طراحی حملات بیشتر نتیجه را از آن خود کردند. کوارتر چهارم با نتیجه (27 بر 21) به پایان رسید اما پیروزی عراقی‎ها در این کوارتر مانع از برتری کلی نماینده کشورمان نشد.

در دیگر دیدار برگزار شده روز دوشنبه، تیم مهرام با نتیجه 94 بر 88 از سد الریاضی لبنان گذشت.

سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه‏های غرب آسیا از روز گذشته (دوشنبه) با حضور 6 تیم در تهران آغاز شده است. این رقابت‎ها تا 23 اسفندماه ادامه خواهد داشت.

چهار برتر تیم این دوره از مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا در بیست و یکمین دوره رقابت‎های قهرمانی باشگاه‏های آسیا (قطر) شرکت می‌کنند.