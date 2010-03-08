گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مسئول دارالقرآن و مراکز قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: سطح قرآنی این استان به دلیل کمی اعتبارات وعدم انجام فعالیتهای زیربنایی مناسب درکیفیت پایین تری نسبت به استانهای طراز اول کشور قراردارد. حسن دیدگاه، تربیت کادر متخصص برای ارتقای سطح کیفی قاریان را از مهمترین برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی استان بیان کرد و افزود: به همین منظور دوره های تخصص برگزار و گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد. وی از برگزاری دوره آموزشی تربیت کادر متخصص به منظور افزایش سطح کیفی آموزش قرآن با حضور اساتید مجرب و مختلف در سال آینده خبر داد و گفت: در شش ماهه دوم سال جاری (تا پایان بهمن ماه)، بیش از شش هزار نفر در 306 کلاس مراکز قرآنی و سه هزار نفر در دوره تربیت معلم در ادارات، مدارس، موسسات، مسجد و مدارس دوره های قرآنی را آموزش دیده اند.

- سرپرست نمایندگی تبلیغات اسلامی کیاکلای مازندران، در همایش عرفانها و نحله‌های انحرافی که در دانشگاه علمی و کاربردی این شهر برگزار شد، گفت: جوانان به خرافات و فرقه‌های انحرافی توجه نکنند. حجت الاسلام قاسم روحانی فرد با اشاره به جایگاه عرفان و نگرش عرفانی گفت: پیامبر اعظم (ص) بزرگترین عارف بوده و الگوی کاملی از عرفان را به جامعه ارائه کرده است.

- امتحانات پایانی روانخوانی، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در مرکز قرآنی کوثر لردگان چهارمحال و بختیاری برگزار شد. رئیس مرکز قرآنی کوثر لردگان با اعلام این خبر افزود: در نیمه دوم امسال بیش از 191 نفر با گروه‌های سنی مختلف دردوره روخوانی ُُو روانخوانی، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم این مرکز شرکت کردند. رضوان سهرابی گفت: این دوره ها با همکاری هشت مربی دوره دیده و دارای مدرک تربیت معلم قرآن از طریق واگذاری طرحها ازطرف اداره تبلیغات اسلامی لردگان اجرا شد.

- دوره آموزشی آشنایی با مبانی اصلاح الگوی مصرف ویژه کارکنان رسمی و پیمانی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی نور زاهدان برگزار شد. این دوره در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در زمینه نهادینه کردن اصلاح الگوی مصرف و به منظور تدبیر و بسترسازی برای این مهم برگزار شد.

- سرپرست اداره تبلیغات اسلامی سنقروکلیایی کرمانشاه گفت: پنج گفتمان کارگاهی و دو گفتمان همایشی تا پایان سال‌جاری در سطح مدارس متوسطه و مساجد سنقروکلیایی اجرا می‌شود. اسمعلی ابراهیمی افزود: موضوعات این گفتمانها شامل الگوی‌مصرف در سیره ائمه معصومین(ع)، ضرورت تقلید از مجتهد در احکام شرعی، تهدید نرم دشمن در کمرنگ کردن هویت‌دینی و ملی، اهمیت جایگاه ولایت فقیه، آسیب‌شناسی مهدویت، فلسفه حجاب دراسلام و سیره شناسی حضرت زهرا(س) به عنوان الگوی کامل زن مسلمان خواهد بود.

- مرکز قرآنی کانون فرهنگی هنری مسجد امام خمینی(ره) مهریز یزد با عنوان خانه نور توسط رئیس اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه این مکان فرهنگی قرآنی، حجت الاسلام مجید جعفرپور، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهریز در جمع مسئولان شهرستان و نمازگزاران و اعضای کانون فرهنگی این مسجد، وجود کانونهای فرهنگی هنری در مساجد را بسترساز حضور و نقش آفرینی نوجوانان و جوانان در فعالیتهای مذهبی مساجد دانست و گفت: مساجد سنگرهای مبارزه با ناتوی فرهنگی غرب است و باید در مبارزه با شبیخونهای فرهنگی که با ابزارها و شبهه افکنی های جدید روی می دهد، مقابله کند. وی زمینه سازی برای اقامه هرچه باشکوه تر نماز جماعت، گرامیداشت مناسبتهای مذهبی و ملی و برگزاری کلاسهای احکام و معارف اسلامی و قرآنی را از اهم وظایف کانونهای فرهنگی دانست. وی همچنین به تعدادی ازجوانان فعال فرهنگی و خیرین این کانون هدایایی به رسم یادبود تقدیم کرد.