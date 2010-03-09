خلف وعده ذبیحی در پرداخت عیدی بازنشستگان

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از پرداخت نشدن عیدی بازنشستگان این سازمان خبر داد و گفت: ذبیحی اطمینان داده بود تا 15 اسفند ماه عیدی تمامی بازنشستگان پرداخت می شود اما تا به امروز این وعده محقق نشده است.