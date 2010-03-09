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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۱۳

خبازها به مهر خبر داد:

خلف وعده ذبیحی در پرداخت عیدی بازنشستگان

خلف وعده ذبیحی در پرداخت عیدی بازنشستگان

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از پرداخت نشدن عیدی بازنشستگان این سازمان خبر داد و گفت: ذبیحی اطمینان داده بود تا 15 اسفند ماه عیدی تمامی بازنشستگان پرداخت می شود اما تا به امروز این وعده محقق نشده است.

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بنا بود عیدی تمامی بازنشستگان این سازمان تا 15 اسفند پرداخت شود که این امر محقق نشد.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مشکلات نقدینگی سازمان را دلیل پرداخت نشدن عیدی بازنشستگان عنوان کرد و افزود: امیدواریم تا بیستم اسفند عیدی تمامی بازنشستگان پرداخت شود.

مشاور رئیس جمهور و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اوایل اسفند ماه اعلام کرده بود عیدی تمامی بازنشستگان تامین اجتماعی تا نیمه اسفندماه پرداخت می شود.

کد مطلب 1047762

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