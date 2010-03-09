خلف وعده ذبیحی در پرداخت عیدی بازنشستگان

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بنا بود عیدی تمامی بازنشستگان این سازمان تا 15 اسفند پرداخت شود که این امر محقق نشد.
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مشکلات نقدینگی سازمان را دلیل پرداخت نشدن عیدی بازنشستگان عنوان کرد و افزود: امیدواریم تا بیستم اسفند عیدی تمامی بازنشستگان پرداخت شود.
مشاور رئیس جمهور و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اوایل اسفند ماه اعلام کرده بود عیدی تمامی بازنشستگان تامین اجتماعی تا نیمه اسفندماه پرداخت می شود.
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