مدال دفتر ادبیات مقاومت حوزه هنری به راوی "دا" اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، بدون شک میهمان اصلی مراسم رونمایی چاپ صدم"دا" سیده زهرا حسینی راوی کتاب بود که ابتدا در یادداشتی اعلام کرده بود امکان حضور در مراسم را نخواهد داشت ولی در نیم ساعت پایانی مراسم حضور یافت.

وی که به دلیل جانباز بودن و مشکلات جسمی تحت معالجه است در شرایطی به مراسم آمد که دقایقی پیش در بیمارستان و تحت درمان بوده است. این زن رزمنده در سخنانی با اشاره به اینکه حال جسمی مساعدی ندارد بیان کرد: خدا را برای این همه لطف سپاسگزارم و خدا شاهد است که از ابتدای شروع روایت "دا" تنها دلیلم رضایت خداوند و رساندن پیام مظلومیت شهدا به نسل امروز بوده است.

حسینی ادامه داد: در زمانی احساس کردم که من نسبت به نسل سوم مدیون هستم و به قول آقای سرهنگی سربازی جنگش را تمام کرده است که خاطراتش را بنویسد. پس از چاپ این کتاب مخاطبان زیادی از تفکرها و قشرهای مختلف آن را خواندند و تماسهایی با من هم داشتند که برایم خیلی جالب بود. این کتاب مخاطبانی داشت که شاید ظاهرشان نشان نمی داد به دنبال ارزشهای دفاع مقدس باشند ولی اتفاقا خیلی خوب کتاب را خوانده و تحلیل می کردند و انتقادهایشان هم خیلی محترمانه و اصولی بود.

وی کم سن ترین مخاطب "دا" را دختری هشت ساله از اورامان دانست و بیان کرد: این دختربچه که با من صحبت کرد زندگی سختی داشت و وقتی من به او گفتم کتاب مناسب سن تو نیست گفت اتفاقا پس از خواندن آن با خود گفته که چقدر خوشبخت است. او می گفت احساس کرده کتاب راست و صادق است و پس از خواندن آن معنای سرفه های جانبازان شیمیایی سردشت را بهتر می فهمد.

راوی "دا" با اشاره به اینکه جز چند مورد مختصر دیگر اتفاقات کتاب را به چشم خود دیده و با پوست و استخوان درک کرده است توضیح داد: انصاف نیست که می گویند این کتاب حاصل القای نویسنده بر من است. این نویسنده در زمان جنگ 7 سال بیشتر نداشته است. انتقاد خوب است ولی باید سازنده و واقعی باشد نه اینکه اتهام بی اساس زده شود.

حسینی در پایان گفت: من وضعیت جسمی خوبی ندارم و گفته اند امید است که روزی این کتاب به شمارگان میلیونی برسد که شاید من آن روز زنده نباشم ولی امیدوارم باز هم از این کتابها چاپ شود چراکه جوانان ما تشنه این موضوعات و حقایق هستند.



