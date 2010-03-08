مصرف سرانه قارچ در آذربایجان شرقی بالاتر از مصرف کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سعدالله اسکندری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود هشت مرکز فعال تولید قارچ در استان، میزان تولید اسمی این محصول در استان را دو هزار و 240 تن و ظرفیت تولید واقعی را یک هزار و 725 تن اعلام کرد.

اسکندری نیاز مصرفی استان را دو هزار و 880 تن در سال اعلام کرد و گفت: در تامین میزان مصرفی قارچ استان با کسری تولید مواجه هستیم که از استان های دیگر تامین می شود.

وی افزود: تا چهار سال پیش میانگین مصرف قارچ در کشور کمتر از 150 گرم و تا دو دهه قبل میزان تولید قارچ برای هر فرد کمتر از 20 گرم بود.

اسکندری با اشاره به میزان پائین تولید قارچ در کشور و عدم امکان صادرات این محصول در مقادیر بالا تصریح کرد: در حال حاضر صادرات قارچ به میزان اندک به کشورهایی نظیر جمهوری آذربایجان، عراق و برخی از کشورهای آسیای میانه انجام می‌شود.

وی مراغه را یکی از شهرهای عمده تولید قارچ در استان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر شهرهای اسکو، اهر، بناب، تبریز، چاراویماق، عجب شیر، کلیبر، ملکان، ورزقان و هریس با ارائه تسهیلات بانکی در اولویت صدور مجوز برای ایجاد واحدهای پرورش قارچ قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه براساس آمارهای موجود تهران مقام اول، اصفهان در مقام دوم و زنجان جایگاه سوم تولید قارچ را دارند، اظهار داشت: قزوین، خراسان رضوی، چهارمحال بختیاری، اردبیل ، همدان و آذربایجان شرقی رده های بعدی تولید قارچ را در اختیار دارند.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تولید سالانه قارچ کشور را 48 هزار تن اعلام کرد و اظهار داشت: بر اساس برنامه پیش بینی شده در سند چشم انداز توسعه تا پایان برنامه باید 150 هزار تن قارچ در کشور تولید شده و جزو پنج کشور برتر دنیا در این زمینه قرار بگیریم.

وی در ادامه افزود: بر اساس این برنامه ریزی، فرهنگ سازی برای افزایش سرانه مصرف قارچ و همچنین یافتن بازارهای مناسب در خارج از کشور به منظور صادرات ضروری است.