افتتاح آزمایشی اتصال خیابان مطهری به بزرگراه شهید صیاد شیرازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید احمدیانی با اعلام این خبر گفت: اتصال خیابان مطهری به بزرگراه صیاد شیرازی تا سروش؛ به طول 200 متر است.

وی با بیان اینکه 30 میلیارد تومان تملک املاک این پروژه هزینه داشته است افزود: تملک املاک این پروژه از سال گذشته شروع و طی ماه اخیر به اتمام رسید.

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه هفت افزود: این پروژه شامل 30 متر عرض سواره رو و 6 متر پیاده رو در دوطرفین می شود.

وی هزینه پروژه یاد شده در بخش فنی و عمرانی را 700 میلیون تومان اعلام کرد و اظهار داشت: باقی مانده تملک اراضی، حل مشکلات تاسیسات برقی- مخابراتی- آب و فاضلاب، مشکلات شرکتهای حفاری، پیاده رو سازی، فضای سبز و روشنایی معابر تنها کمتر از یک ماه نیم زمان صرف آن شده است ضمن اینکه در زمان یاد شده تخریب 6 پلاک ثبتی نیز اجرا شده است.

احمدیانی خاطرنشان کرد: هم اکنون هیچگونه مشکلی در این پروژه مشاهده نمی شود و تنها برای جلوگیری از دوباره کاری روکش آسفالت آن موکول به بعد از تردد از این پروژه شده است که تا ماه آینده اجرایی می شود.