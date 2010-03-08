پرده برداری نمادی از تهران قدیم در خیابان مطهری

به گزارش خبرگزاری مهر "مجید مهنام " مدیر اداره زیباسازی منطقه هفت با اعلام این خبر گفت: این نقاشی نمادی از دروازه شمیران - خیابان شمیران قدیم و یا تصویر سازی تهران قدیم است که زینت بخش دیوار شمالی ساختمان کوچه پارک شده است.

وی ادامه داد: با افتتاح اتصال پروژه مطهری به صیاد شیرازی شاهد حجم بالای تردد در این خیابان خواهیم شد که برای زیباسازی محوطه یاد شده تصویر فوق برروی ساختمانی در این بخش نقاشی شد.

مهنام با بیان اینکه طرح یاد شده بر اساس سه آیتم ترسیم شده است افزود: تصویر نخست نمادی از خیابان شمیران قدیم در سال 1280 است و تصویر میانی مربوط به کالسکه دوران قاجار می باشد که به عنوان نماد وسیله ایاب و ذهاب تهران قدیم به آن پرداخته شده است.

وی اضافه کرد: پلان سوم این طرح دروازه شمیران قدیم را نشان می دهد و برای اینکه فضا به طور کامل قدیمی نشان داده نشود و برگرفته از تهران قدیم و جدید باشد آسمان آبی در نظر گرفته شده است.

مدیر اداره زیباسازی شهرداری منطقه هفت ادامه داد: گل شمعدانی نیز به عنوان نماد خانه های قدیمی در تهران در این نقاشی به تصویر کشیده شده است.

وی یاد آور شد: این طرح به متراژ 350 متر مربع و به ابعاد 15 در15 با بهره گیری از رنگ های مخصوص تهران قدیم طراحی و نقاشی شده است.