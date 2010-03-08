اطلاع رسانی طرح ترافیک از طریق بلوتوث در 150 نقطه شهر مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی امامی میبدی ظهر دوشنبه در نشست خبری طرح محدودیت ترافیکی در ایام نوروز افزود: در راستای اجرای طرح ترافیک و با توجه به حضور زائرین در این ایام طرح ترافیک در هسته مرکزی مشهد با وسعتی بالغ بر پنج کیلومتر از 25 اسفند اجرا خواهد شد.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل ترافیک از صدور روزانه 15 هزار مجوز تردد برای هسته مرکزی مشهد خبر داد و گفت: در هسته مرکزی شهر مشهد برای سهولت رفت و آمد زائران 600 دستگاه تاکسی و 120 دستگاه ون در این محدوده فعالیت خواهند کرد همچنین در این راستا سازمان اتوبوسرانی با چهار خط و با 40 دستگاه اتوبوس نیز سرویس دهی رایگان خواهد داشت.

وی در رابطه با ظرفیت پارکینگهای موجود در شهر مشهد اظهار داشت: کل ظرفیت پارکینگهای شهر مشهد هشت هزار خودرو است همچنین در محدوده طرح ترافیک برای سهولت دسترسی به پارکینگها و با هماهنگیهای شهرداریهای ثامن پارکینگهای موقت ایجاد خواهد شد که از جمله آن ظرفیت 350 خودرویی یکی از پارکینگ ها در محدوده شهرداری ثامن است.

وی در رابطه مجوز تردد و هزینه آن گفت: مبلغ مجوز تردد برای هسته مرکزی شهر 20 هزار ریال است که در این خصوص مجوز تردد برای ساکنین و ادارات رایگان خواهد بود و ساکنین می توانند مجوز را سازمان حمل و نقل ترافیک اخذ نمایند.

میبدی عدالت حمل و نقل عمومی را از اولویتهای اجرای این سازمان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر در مشهد روزانه بیش از چهار میلیون سفر روزانه درون شهری صورت می گیرد که از این تعداد در حدود 1.5 میلیون سفر روزانه درون شهری توسط اتوبوس رانی انجام می پذیرد بنابراین برای ایجاد عدالت حمل و نقل باید حداقل 30 درصد فضای حمل شهری به اتوبوس رانی و مسیرهای ویژه اختصاص یابد.