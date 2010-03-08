اتحادیه زنان در استان اردبیل تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، خاطره استاد رضایی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مسائل و اولویتهای جامعه زنان عشایری استان اظهار داشت: این اتحادیه به منظور کمک به چرخه اقتصادی زندگی بانوان بویژه بانوان روستایی و عشایری در حوزه تولید و اقتصاد در اردبیل راه اندازی می شود.

وی اضافه کرد: اشتغالزایی برای بانوان سرپرست خانوار عشایری و تدوین و اجرای طرحهای قانونمند در زمینه ارتقاء شاخصهای توسعه جمعیت عشایری استان از جمله مهمترین برنامه ها و محورهای همکاری بین دفتر امور بانوان استانداری و امور عشایر استان است.

سرپرست امور بانوان استانداری اردبیل بانوان عشایر را پیشانی استان در بخش تولیدات و صنایع دستی عنوان کرد و افزود: در سال آینده بر ارائه و اجرای طرحهای قانونمند برای ساماندهی و حمایت از بانوان عشایر استان تاکید خواهیم کرد.

وی از برپایی اولین نمایشگاه و همایش بین المللی توانمندی های زنان استان اردبیل در اردیبهشت ماه 89 خبر داد و متذکر شد: حضور فعال بانوان عشایر به منظور معرفی صنایع دستی و توانمندیهای منحصر بفرد بانوان استان در بخشهای مختلف ضروری است.

استاد رضایی با اشاره به اجرای طرح احیاء شش منطقه گردشگری در مناطق ییلاقی استان بر توجه جدی به جامعه عشایری استان در کارگروه بانوان و خانواده تاکیدکرد و از اختصاص ردیف اعتباری خاص برای زنان عشایری به ویژه در زمینه طرحهای اشتغالزایی خبر داد.

در این جلسه مشاور استاندار در بخش کشاورزی دام و طیور نیز با اشاره به اجرای طرح پرورش و تکثیر طیور از طریق دستگاههای مخصوص جوجه کشی به منظور ایجاد اشتغالزایی برای جامعه روستایی و عشایری، خواستار مشارکت بانوان استان اردبیل در این طرح شد.