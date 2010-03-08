به گزارش خبرنگار مهر، کاپیتان تیم فوتبال الجزیره امارات در نشست خبری ظهر امروز در محل هتل اوین تهران ضمن بیان این مطلب افزود: استقلال را همه آسیا می شناسد و قطعا حضور تماشاگران پرشور این تیم نیز به آنها کمک خواهد کرد برای پیروزی تلاش کنند.

وی ادامه داد: ما مقابل استقلال روز بسیار سختی خواهیم داشت اما این دلیل نمی شود که خود را از پیش بازنده بدانیم. ما باید با تلاش و کوشش بسیار و ارایه یک بازی زیبا به نتیجه ای که مطلوب و دلخواهمان است برسیم.

کاپیتان تیم الجزیره امارات افزود: ما به ایران آمده ایم تا با دست پر به امارات بازگردیم. ما مربی بسیار بزرگی داریم. او از مربیانی است که فوتبال را به خوبی می شناسد و می تواند در مواقع حساس به ما کمک کند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و الجزیره امارات ساعت 17:30 دقیقه روز سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.