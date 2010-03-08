39 پروژه منابع طبیعی خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرکل منابع طبیعی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح همزمان این پروژه ها بیان داشت: اعتباری بالغ بر 13 میلیارد ریال برای اجرای این پروژه ها هزینه شده است.

حبیب الله شریفی با اشاره به اینکه این پروژه ها در بخش های مختلف آبخیزداری، پروژه های آب و خاک و افتتاح پاسگاه های ویژه یگان حفاظت از منابع طبیعی در شهرستان‌های استان می باشد، اظهارداشت: در سفر سوم رئیس جمهور به خراسان جنوبی 190 میلیارد ریال اعتبار به حوزه منابع طبیعی استان اختصاص یافت.

وی اعتبار تخصیص یافته از محل سفر هیئت دولت در بخش آبخیزداری را 100 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: 50 میلیارد ریال برای بخش منابع طبیعی و 40 میلیارد ریال نیز برای طوفان های شن و فرسایش های بادی در استان ختصاص یافت که طی سالهای 89 و 90 هزینه خواهد شد.

شریفی از اختصاص ردیف مستقل اعتباری برای حوزه سیاه‌‌‌ کوه خبر داد و افزود: این اختصاص ردیف مستقل جزو پیشنهادات این مجموعه برای دور دوم سفرهای استانی نیز بود که در آن زمان تصویب نشد اما در این سفر با همکاری استاندار خراسان جنوبی به تصویب رسید.

به گفته وی طبق مصوبه هیئت دولت ردیف مستقل برای منطقه سیاه‌ کوه در بودجه سال 90 در نظر گرفته می ‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی از توزیع 370 هزار اصله نهال به مناسبت هفته منابع طبیعی در این استان خبر داد و تصریح کرد: از ابتدای امسال 255 پروژه در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری در استان به بهره برداری رسیده است.

