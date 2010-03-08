خدمت رسانی به زائران باید در اولویت کاری شهرداریهای خراسان رضوی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر دوشنبه در نشست شورای سازمان همیاری های شهرداری های خراسان رضوی افزود: خدمات شهرداری ها دارای تنوع بسیار زیادی است و خدمت رسانی مناسب به مردم توسط این نهاد، برنامه ریزی دقیق و مناسبی را می طلبد.

استاندار خراسان رضوی بر اولویت بندی انجام امور شهری توسط شهرداری ها تاکید کرد و گفت: شهرداری های شهرهای خراسان رضوی بویژه شهرهایی که در مسیر ورود زائران امام هشتم (ع) به مشهد مقدس هستند، باید نگاه خدمت رسانی به زائران در ایام نوروز را در اولویت فعالیت های خود قرار دهند.

وی وجود بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) را مزیت بزرگی برای خراسان رضوی دانست و افزود: زیبا سازی فضاهای شهری و ارائه خدمات مناسب به زائران علاوه بر اجر معنوی، دارای منافع اقتصادی زیادی برای شهروندان و مجاوران است.

صلاحی ادامه داد: ورودی شهرها باید معرف و بیانگر ویژگی های متفاوت فرهنگی و ادبی شهر باشد و در این راستا ساماندهی ورودی ها بسیار ضروری است.

وی با اشاره به انجام اقداماتی در راستای هم افزایی و افزایش علاقه مردم به شهر و دیار خود افزود: همچنین هر شهرستان باید سرودی ویژه داشته باشد.

استاندار خراسان رضوی گفت: بخش اعظم بودجه فرهنگی سال آینده استان به معرفی شهرها اختصاص خواهد یافت و به شهرداری شهرهایی که برنامه مدون در زمینه فرهنگی ارائه دهند، کمک خواهد شد.

صلاحی عدم معرفی بزرگان و اندیشمندان به مردم را کفران نعمت دانست و اظهار داشت: پیشینه پر افتخار شهرهای خراسان رضوی و تاریخ سراسر حماسه آن باید به همه مردم ایران و جهان معرفی گردد.

استاندار خراسان رضوی بر رعایت طرح های جامع و تفصیلی شهرها در راستای توسعه و آبادانی آن ها تاکید کرد و افزود: لازم است در بخش ساختمان سازی تحول جدی صورت گیرد که برنامه ریزی برای افزایش عمر ساختمان یکی از این ضروریات است.

در ابتدای جلسه سعید حسین پور معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: سازمان همیاری و شهرداری ها مجموعه درهم تنیده ای است که با ارتباط دوسویه آن ها شاهد شکوفایی فعالیت هایشان خواهیم بود.

وی ادامه داد: همکاری مناسب شهرداری ها می تواند این سازمان را بیش از پیش در پیشبرد اهدافش موفق کند.