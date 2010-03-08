برداشت غیر اصولی شن و ماسه موجب تشدید فرسایش رودخانه ‌ها می‌ شود

کامران زلفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برداشت غیراصولی و غیرفنی شن و ماسه زمینه تخریب تاسیسات، ابنیه و سازه‌ های موجود در رودخانه ‌ها مانند سد های انحرافی، پلها و جادهها را فراهم می ‌سازد.

وی با بیان اینکه برداشت غیرمجاز مصالح از حریم و بستر رودخانه‌ ها در مناطق مسکونی شهری و روستای تهدیدی جدی برای ساختمانهای حاشیه رودخانه است، اظهارداشت: این امر موجب بروز خسارات جانی و مالی می‌ شود.

مدیر کل محیط زیست گیلان یاد آور شد: همچنین تخلیه ضایعات و نخاله ‌های ساختمانی، خاک، فضولات دامی و زباله موجب آلودگی آب رودخانه و تبعات سوء زیست محیطی می ‌شود.

وی در ادامه از رها سازی سه راس مرال در پارک طبیعت گردی سیاهداران تالش خبر داد و افزود: با همکاری شهرداری تالش جهت تجهیز بخشی از منطقه سیاهداران شهر تالش به پارک طبیعت گردی سه راس مرال به این محدوده انتقال یافته است.

زلفی نژاد با اعلام اینکه انتقال این مرالها از پارک طبیعت گردی لوندویل آستارا صورت گرفته است، افزود: پارک طبیعت گردی سیاهداران در ضلع جنوبی شهر تالش واقع و محدوده ۳۱ هکتاری محصور شده ایست که شهرداری تالش با نظر به مدیریت گردشگری و طیبعت گردی آنرا فراهم آورده است و با تعامل بین بخشی حفاظت محیط زیست و شهرداری تالش نگهداری این گونه در خطر انقراض از جنبه زیبای شناسی حیات وحش در حال انجام است.

وی یاد آورد شد: زیستگاه مرال یا گوزن قرمز جنگلهای شمالی کشور است و خوشبختانه در مناطق کوهستانی و جنگلی استان این گونه در خطر انقراض یافت می شود.