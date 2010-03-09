لزوم احیاء جاده باستانی ادویه/ روستای 12 هزار ساله در بن بست

حمید افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: روستای تاریخی میمند یکی از مناطق اولیه اسکان در ایران محسوب می شود و طبق گفته باستان شناسان 12 هزار سال قدمت دارد.

وی گفت: این روستا در دل کوه کنده شده است و دارای صدها خانه در دل کوه است که همچنان مسکونی است و برخی از اصطلاحات ساکنان این منطقه همچنان به زبان باستانی و به ویژه پهلوی است.

وی با تاکید بر لزوم شناساندن این روستای باستانی به گردشگران گفت: متاسفانه این روستا همچنان ناشناخته باقیمانده است که یکی از دلایل آن در بن بست قرار گرفتن روستای میمند است که برای رفع این مشکل احیاء مجدد جاده باستانی ادویه در ایران پیشنهاد می شود.

فرماندار شهربابک گفت: برای احیاء مجدد این جاده باستانی که در گذشته برای انتقال ادویه به مناطق مختلف از آن استفاده می شده است نیاز به انجام اقدامات عمرانی و جاده سازی خاصی نیست و اکثر مسیر درحال حاضر وجود دارد و تنها مشکل 20 کیلومتر خاکی و 10 تا 15 کیلومتر جاده روستایی این مسیر باستانی است که در حوزه استانهای یزد و فارس قرار دارد.

وی افزود: با احیاء این مسیر باستانی مسیر میمند به تخت جمشید نیز که از طرحهای در دست پیگیری استان کرمان نیز هست، 260 کیلومتر می شود.

افضلی اضافه کرد: این جاده که از بوشهر به سمت کرمان می آید خوشبختانه از مجاورت تخت جمشید و شهر استخر نیز عبور می کند و در واقع یک مسیر گردشگری از شیراز به یزد و کرمان ایجاد می کند که می تواند در جذب گردشگر و معرفی میمند به گردشگران خارجی نیز بسیار حائز اهمیت باشد.

فرماندار شهربابک خواستار اختصاص اعتبار مورد نیاز برای احیاء مجدد جاده قدیم رفسنجان به شهربابک شد و گفت: با احیاء این جاده مسیر جاده ادویه نیز کوتاه تر خواهد شد.