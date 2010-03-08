اعزام 80 هزار دانش آموز و فرهنگی تهرانی به مناطق عملیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار جابر فضلی ظهر امروز در جمع خبرنگاران به تشریح برنامه های اعزام کاروان های راهیان نور بسیج دانش آموزی پرداخت و گفت: راهیان نور یکی از زمینه های مؤثر برای نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت است.

فرمانده بسیج دانش آموزی و فرهنگیان تهران بزرگ از حرکت اولین کاروان راهیان نور دانش آموزی تهران در 13 و 14 اسفند ماه خبر داد و گفت: بنا به تصمیم فرماندهی کاروان راهیان نور، امسال 500 هزار دانش آموز و فرهنگی کل کشور به مناطق عملیاتی جنوب و غرب اعزام خواهند شد.

اعزام فرهنگیان به همراه خانواده از 28 اسفند تا 15 فروردین 89

وی با اشاره به آغاز حرکت کاروان های راهیان نور دانش آموزی و فرهنگیان از اول اسفند 88 تا 15 فروردین 89 گفت: اعزام کاروانهای دانش آموزی مناطق 19 گانه آموزش و پرورش تهران به ترتیب تاریخ اعلام شده انجام خواهد شد و در 27 اسفند اعزام دانش آموزان به پایان خواهد رسید و از 28 اسفند 88 تا 15 فروردین 89 اعزام فرهنگیان و خانواده آنان را در برنامه خواهیم داشت.

سرهنگ فضلی با بیان اینکه 90 درصد دانش آموزان اعزامی به این مناطق برای اولین بار از سرزمین نور بازدید می کنند، افزود: اتوبوسهای مورد استفاده با امنیت بالا و استاندار هستند و زائران نیز تحت بیمه حوادث قرار گرفته اند.

وی با اشاره به مناطق عملیاتی مورد بازدید زائران طی سفر 5 روزه، اهدای بسته های فرهنگی، ارائه نرم افزارهای چند رسانه ای از دفاع مقدس، اهدای دفترچه خاطرات برای ثبت خاطرات زائران از این سفر معنوی، برگزاری مسابقات فرهنگی، برپایی نکمایشگاه و... را از جمله برنامه های فرهنگی کاروانهای راهیان نور بسیج دانش آموزی برشمرد.

فرمانده بسیج دانش آموزی و فرهنگیان تهران بزرگ در پایان با تأکید بر لزوم ایجاد زیرساختهای مناطق عملیاتی، یادآور شد: اگر دولت و مسئولان برای مردم در مناطق عملیاتی دفاع مقدس جهت زیرساختها سرمایه گذاری کنند دیگر حضور دهی سازمانی نخواهیم داشت و مردم به مانند اماکن دینی و سیاحتی خود در مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس حضور پیدا می کنند.

استقرار دانش آموزان و فرهنگیان در سه بیمارستان صحرایی

معاون بسیج سازندگی، اردویی و گردشگری ناحیه بسیج دانش آموزی و فرهنگیان تهران بزرگ نیز در این نشست گفت: هر سال 61 هزار نفر از دانش آموزان و فرهنگیان از طریق کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب و غرب اعزام می شدند که قصد داریم امسال حجم زائران را به 80 هزار نفر افزایش دهیم.

سرهنگ قربانعلی میرزایی، افزود: روزانه 760 نفر به مدت 5 روز از مناطق عملیاتی جنوب بازدید می کنند و در مجموع 21 کاروان 120 نفره در طی 45 روز تا 15 فروردین 89 به سرزمین نور اعزام خواهند شد که زائران در سه بیمارستان صحرایی حضرت امیر(ع)، امام حسین(ع) و امام حسن(ع) مستقر شده و در روز اول بازدید از اروند، خرمشهر و آبادان و در روز دوم بستان، دهلاویه و سوسنگرد و در روز سوم فکه، چزابه و دوکوهه را در برنامه بازدید خواهند داشت.

تحولات روحی زائران دانش آموز و دانشجو پس از زیارت مناطق عملیاتی

در این نشست نماینده ولی فقیه در بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه محمد رسول ا... تهران بزرگ نیز با اشاره به سخنان حضرت امام(ره) در مورد برکات جبهه و جنگ تحمیلی، تأکید کرد: پیشرفتهای نظامی و تجهیزات دفاعی کشور به دست متخصصان داخلی یکی از دستاوردهای 8 سال دفاع مقدس است.

حجت الاسلام روحی افزود: یکی دیگر از برکات جنگ این بود که دشمنان ایران و استکبار جهانی به این نتیجه رسیدند که گزینه جنگ نظامی تمام عیار قادر به این نیست که نظام جمهوری اسلامی ایران را از پای در آورد.

وی حضور اقشار مختلف مردم در مناطق عملیاتی که موجب تحولات معنوی در آنها شده را یکی از برکات هشت سال دفاع مقدس برشمرد و گفت: طی دست نوشته ها و خاطراتی که از زائران موجود است این تحولات روحی و معنویبیان شده و حتی خیلی از دانش آموزان اقلیت های مذهبی با حضور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس دچار تحول شده و به دین مبین اسلام مشرف شده اند.

حجت الاسلام روحی تأکید کرد: مردم با وجود محدودیتها و کمبود امکانات به سفر معنوی راهیان نور مشتاق هستند که پیش بینی می کنیم حدود 2 میلیون نفر امسال از سرزمین نور بازدید کنند.