حمایت از فلسطین برای ایران قدرت ساز است

به گزارش خبرنگار مهر ، رضا طلایی نیک، معاون امور قوا و شوراهای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ای با عنوان "نسبت مسئله فلسطین با منافع ملی" که امروز در دفتر کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین برگزارشد، گفت: مقاومت مردمی و اسلامی فلسطین مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است و با منافع ملی ما کاملا همسو است.

وی با بیان اینکه صهیونیسم جهانی و رژیم صهیونیستی در منطقه تهدید اصلی علیه نظام جمهوری اسلامی، امنیت ملی و منافع ملی ایران است، افزود: ما از هر مقاومتی که این رژیم را در درون، یا پیرامون مرزها و در چالش های جهانی محدود کند، حمایت می کنیم و انتفاضه فلسطین در زمان حاضر پیشتاز در کنترل رژیم صهیونیستی است.

طلایی نیک با تاکید بر اینکه سرنوشت انتفاضه فلسطین با انقلاب اسلامی و منافع ملی ما گره خورده است، تصریح کرد: مهار رژیم صهیونیستی به عنوان عامل اصلی نظام سلطه در منطقه از اهداف جمهوری اسلامی ایران است.

معاون امور قوا و شوراهای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه صهیونیسم پدیده ای اسلام ستیز و عدالت ستیز در منطقه است، گفت: حمایت از انتفاضه فلسطین به هیچ وجه مغایر با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه تحکیم بخش این منافع و گسترش دهنده حوزه نفوذ منطقه ای و بین المللی ما است.

در ادامه دبیر کل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین نیز گفت: ایران اسلامی علیرغم تمامی اختلافات و اختلاف سلیقه هایی که در داخل وجود دارد همواره نظری واحد درباره حمایت از انتفاضه فلسطین دارد.

علی اکبر محتشمی پور با تاکید بر اینکه باید فرهنگ حمایت از مظلومان و انتفاضه فلسطین در جامعه ترویج داده شود، اظهار داشت: متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم در جهان اسلام این موضوع را برای جامعه دانشگاهی جا بیندازیم.

وی تاکید کرد: باید جامعه دانشگاهی نیز این را بپذیرند که ما یک امت واحد هستیم و آسیب به هر قسمت از این پیکره واحد موجب درد و رنج در بخش های دیگر نیز می شود.

محتشمی پور با بیان اینکه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران کاملا با منافع اسلامی و انتفاضه فلسطین گره خورده است، گفت: اگر چنانچه ما مسائل جهان اسلام را از مسائل کشور خودمان تفکیک کنیم یعنی خودمان را از این جهان جدا کرده، و آنگاه نیز حرفی برای گفتن و زنده ماندن نداریم.

دبیر کل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین گفت: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاسی دچار چالش های جدی شده است، رژیم صهیونیستی فرصت پیدا کرده است تا مقدسات اسلامی ما را مورد تهدید قرار دهد.

وی افزود: رفتارهای اخیر رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی نشان داده است که این رژیم پیشروی ها و تهدیدهای شدیدی را نسبت به مردم مظلوم فلسطین آغاز کرده است و اینها تماما به دلیل ضعف و چالش های جهان اسلام است.

محتشمی پور تاکید کرد: تهدید بزرگی جهان اسلام ، جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی ما را هدف قرار داده است.

وی ادامه داد: یادمان باشد که سقوط مسجد الاقصی یعنی دیگر مسلمانان و اسلام در سرزمین فلسطین جایی ندارند و سقوط کرده اند و این بدین معنا است که در آینده ای نه چندان دور دیگر کشورهای اسلامی نیز باید در انتظار چنین سرنوشتی باشند.