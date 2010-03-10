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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۲۶

تصویر برداری "جایی نزدیک آسمان "به زودی آغاز می‌شود

تصویر برداری "جایی نزدیک آسمان "به زودی آغاز می‌شود

تصویربرداری فیلم تلویزیونی "جایی نزدیک آسمان" به تهیه‌کنندگی سعید پورفرج به زودی شروع می‌شود.

پورفرج به خبرنگار مهر گفت: مدتی است پیش‌تولید فیلم تلویزیونی "جایی نزدیک آسمان" آغاز شده است. امیدوارم تا هفته آینده بتوانیم تصویربرداری این تله فیلم را آغاز کنیم. کارگردان این پروژه هنوز مشخص نشده است.

وی ادامه داد: مضمون این فیلم درارتباط با حفظ ارزشهای دینی است و با الهام از واقعه کربلا در فضایی امروزی روایت می‌شود. عوامل پشت صحنه فیلم همه حرفه‌ای هستند اما از بازیگران غیرحرفه‌ای برای بازی در نقشهای مختلف استفاده می‌کنیم.  

سعید پورفرج تهیه‌کنندگی مستند "فرهنگ‌نگاران" و فیلمهای تلویزیونی "مهر بی‌پایان" و"عتیقه" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1047843

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