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۲۸ مرداد ۱۳۸۳، ۱۴:۲۸

مدير عامل اتحاديه مرغداران تخم گذار استان تهران در گفت و گو با "مهر":

قيمت تخم مرغ درحال حاضر افزايش نيافته اما احتمال افزايش آن وجود دارد

با توجه به روند صعودي تقاضا براي تخم مرغ ، پيش بيني مي شود، قيمت اين محصول در هفته هاي آينده افزايش يابد.

مديرعامل اتحاديه مرغداران تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: درحال حاضر قيمت تمام شده تخم مرغ براي مرغدار با قيمت فروش آن نزديك است.  
بهلول ناصري گفت: در حال حاضر و با توجه به قيمتهاي موجود  مرغدار ضرر نمي كند اما بدليل افزايش قيمت نهاده ها و افزايش قيمت تمام شده ، احتمال وجود ضرر در آينده با قيمت موجود هست.
وي ، با اشاره به سير صعودي تقاضا براي تخم مرغ  تصريح كرد: روند افزايشي تقاضا براي تخم مرغ شروع شده و پيش بيني مي شود با توجه به نزديك شدن به فصل سرما و افزايش بيشتر تقاضا، قيمت تخم مرغ افزايش يابد.
ناصري ، در باره قيمت نهاده هاي دامي در بازار جهاني افزود: قيمت نهاده هاي دامي در بازار جهاني هيچ زمان پايين نمي آيد و در ماههاي گذشته قيمت بعضي نهاده ها مانند ذرت و كنجاله سويا، افزايش يافت كه هم اكنون دوباره به قيمت اول خود رسيده است.
کد مطلب 104785

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