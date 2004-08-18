قيمت تخم مرغ درحال حاضر افزايش نيافته اما احتمال افزايش آن وجود دارد

مديرعامل اتحاديه مرغداران تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: درحال حاضر قيمت تمام شده تخم مرغ براي مرغدار با قيمت فروش آن نزديك است.

بهلول ناصري گفت: در حال حاضر و با توجه به قيمتهاي موجود مرغدار ضرر نمي كند اما بدليل افزايش قيمت نهاده ها و افزايش قيمت تمام شده ، احتمال وجود ضرر در آينده با قيمت موجود هست.

وي ، با اشاره به سير صعودي تقاضا براي تخم مرغ تصريح كرد: روند افزايشي تقاضا براي تخم مرغ شروع شده و پيش بيني مي شود با توجه به نزديك شدن به فصل سرما و افزايش بيشتر تقاضا، قيمت تخم مرغ افزايش يابد.

ناصري ، در باره قيمت نهاده هاي دامي در بازار جهاني افزود: قيمت نهاده هاي دامي در بازار جهاني هيچ زمان پايين نمي آيد و در ماههاي گذشته قيمت بعضي نهاده ها مانند ذرت و كنجاله سويا، افزايش يافت كه هم اكنون دوباره به قيمت اول خود رسيده است.

کد مطلب 104785