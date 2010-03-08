مقصران پرونده کوی دانشگاه تهران به دستگاههای امنیتی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن صبح امروز دوشنبه در آخرین نشست خبری سال 88 با بیان اینکه پرونده جریانات کوی دانشگاه تهران در سه بخش علل ایجاد حوادث، عوامل موثر در جریانات و مصونیت بخشی فضای دانشگاه مورد بررسی تحقیق و تفحص قرار گرفته است گفت: طی اقدامات صورت گرفته افراد مقصر شناسایی شده و اسامی آنان به دستگاههای امنیتی کشور ارایه شده است.

وی در ادامه افزود: در طول مدت اغتشاشات و ناآرامی در تهران بر اساس مصوبه شورای تامین، نیروهای انتظامی و امنیتی حق ورود به دانشگاهها را نداشته و مسئولیت حفظ آرامش در دانشگاهها بر عهده مدیران دانشگاه بوده است.

تمدن گفت: در صورتی که مسئولان دانشگاه قادر به آرام کردن فضای دانشگاه نبودند می توانستند از نیروهای امنیت و انتظامی درخواست کمک کنند که خوشبختانه در طول مدت ناآرامیها چنین گزارشی ارایه نشد.

آب تهران سالم است

استاندار تهران در مورد آلودگی آب تهران و اظهارنظر کارشناسان مبنی بر وضعیت بحرانی آب پایتخت گفت: کارشناسانی که در رسانه‌ها و مطبوعات دائماً دم از آلودگی آب تهران می‌زنند بعضاً هیچگونه منبع یا ابزار آزمایشگاهی نداشته و گفته‌های آنان بر اساس حدس و گمان یا نقل قول از دیگران است.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر شبکه آب رسانی تهران سالم است و اگر هم برخی از کارشناسان ادعایی بر آلودگی آب تهران دارند مربوط به منابع زیرزمینی و چاههای آب جنوب تهران است.

تمدن در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر تاثیر پارازیتهای ماهواره بر سلامت افراد جامعه گفت: این سئوالات حاشیه‌ای است، تمام شده و هیچ نفعی برای مردم ندارد.

نان گران نمی‌شود

استاندار تهران در مورد مسئله کیفیت و قیمت نان در تهران اظهار داشت: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تحول بزرگی در بخش نان تهران صورت می‌گیرد.

وی گفت: هم اکنون آرد 450 تومانی به قیمت 75 ریال بین نانواییها توزیع می‌شود و دولت دست نانواییها را برای پخت نان مورد علاقه مشتری باز گذاشته است.

تمدن گفت: با احیای دوباره شورای سیاست‌گذاری آرد و نان در ماههای گذشته طرح توسعه نانواییهای صنعتی در دستور کار قرار گرفته و تا کنون 35 مجوز نانوایی صنعتی صادر شده است.

وی گفت: تا زمانی که یارانه نان در حساب مردم واریز نشود یک ریال از یارانه آردی که به نانواییها پرداخت می شود کم نخواهد شد و قیمتها ثابت است.

رئیس شورای آرد و نان تهران در ادامه از طرح زیباسازی نانواییهای تهران خبر داد و افزود: مردم حق دارند در مکان زیبا، سالم و تمیز نان مصرفی خود را خریداری کنند که این تسهیلات در سال 89 به نانواییهای تهران ارایه می‌شود.

استرس چهارشنبه پایان سال از ذهن جامعه پاک می‌شود

مرتضی تمدن در ادامه با رد آیین چهارشنبه پایان سال گفت: سنت، زیباییهای یک فرهنگ را به تصویر می‌کشد و سنت چهارشنبه سوری غیر از زشتی، ترس و نگرانی چیزی به همراه ندارد.

وی در ادامه افزود: دولت و نیروی انتظامی اجازه نمی‌دهند چهارشنبه پایان سال برای مردم همراه با نگرانی و استرس باشد و تا کنون نیروهای امنیتی تهران 500 نفر از تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و قاچاقچیان مواد محترقه را دستگیر کرده اند.

وی گفت: با برخورد قاطعانه سعی خواهیم کرد تا دو سال آینده معضلی به نام "چهارشنبه سوری" را از ذهن جامعه پاک کنیم.

هزار میلیارد تومان اعتبار برای ارتقا فرهنگ تهرانیها

استاندار تهران ادامه داد: در ادامه دور سوم سفرهای استانی رئیس جمهور، هیئت دولت نیمه اول سال آینده به استان تهران سفر می کند.

به گفته تمدن پیش نویس مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهور به تهران با توجه به رویکرد فرهنگی دور سوم سفرها آماده شده که بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار برای فعالیتهای فرهنگی پایتخت در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه از رشد 5/93 درصدی هزار و 34 پروژه دور اول و 5/38 درصدی هزار و سه پروژه دور دوم سفرهای استانی خبر داد و افزود: از مهمترین مصوبات دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهور به تهران می‌توان به اتصال خط متروی تهران به فرودگاه امام(ره)، شهر پرند، ورامین، هشتگرد، اتصال بزرگراه همت به کرج؛ ایجاد چهار تفرجگاه در چهار گوشه تهران؛ بازسازی و مقاوم‌سازی 22 هزار مدرسه فرسوده شهر تهران و ساخت کمربندی 138 کیلومتری کردان تا دماوند اشاره کرد که اکثر این پروژه‌ها در سال آینده رشد قابل ملاحظه ای خواهند داشت.

هدفمند کردن یارانه‌ها تورم‌زا نیست

استاندار تهران اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را کلید قفل اقتصاد کشور دانست و افزود: طرح هدفمند کردن یارانه ها در تاریخ معاصر ایران ماندگار خواهد شد و این کار نیازمند شجاعت، قدرت و اعتماد به نفس دولت و مجلس است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها تورم‌زا نیست افزود: چگونه برخی از کارشناسان به تورم‌زا بودن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها می پردازند در حالی که اجرای این طرح کمک به تولید، ارتقا نظام جامع تامین اجتماعی و افزایش توان اقتصادی خانواده‌ها را به همراه خواهد داشت.

تمدن گفت: مردم مطمئن باشند یارانه‌های پرداختی تا زمانی که به صورت نقدی به حساب آنان واریز نشده است قطع نخواهد شد.

استاندار تهران موضوع هجوم مردم برای باز کردن حساب پرداخت یارانه‌ها به بانکها را رد کرد و گفت: این حساب توسط دولت بر اساس فرم اطلاعات اقتصادی خانواده ها در بانک‌ها به نام سرپرست خانواده افتتاح می‌شود.