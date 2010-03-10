کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سال اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری افزود: شرکت برق منطقه ای گیلان با صرفه جویی در مصرف برق اماکن اداری و ستادی شرکت، استفاده از لامپهای کم مصرف و پربازده به جای پرمصرف، هماهنگی و تشویق صنایع بزرگ استان جهت انجام تعمیرات سالانه در فصل تابستان، حدود 10 مگاوات مصرف برق استان در اوج مصرف صرفه جویی شده است.

وی ادامه داد: تعاونی مصرف کارمندان برق گیلان اقدام به توزیع لامپهای کم مصرف بین همکاران وعرضه عمومی کرده وهمچنین از سوی روابط عمومی برق گیلان با برگزاری سمینار یکروزه آموزش مدیریت مصرف برای مدیران روابط عمومی کلیه دستگاههای اجرایی تشریح شده است.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان گفت: علاوه بر این با اجرای پروژه تحقیقاتی بهینه سازی طراحی فوندانسیون خطوط فشار قوی در پروژه های خطوط انتقال نیرو که توسط محققان ذیصلاح به انجام رسید، هزینه اجرایی به میزان حداقل 25 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: همچنین در بخش پستهای فوق توزیع و انتقال از ابتدای سال جاری نصب و را اندازی ترانس دوم پست شهرک صنعتی انزلی با ظرفیت 40×1 مگاولت آمپر، تکمیل و راه اندازی بی ترانس قدرت 160 مگاولت آمپرشهید سیادتی رشت، تکمیل و راه اندازی توسعه دوبی 230 نیروگاه گیلان، تکمیل و راه اندازی توسعه دوبی 63 .230 کیلوولت پست چابکسر، شروع عملیات اجرایی پست 63.20 کیلوولت رشت مرکزی دو در داخل شهرستان رشت، شروع عملیات اجرایی پست 230.63.20 کیلو ولت منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی، ادامه عملیات نصب تجهیزات و تست مدارات پست 230.63.20 کیلو ولت شهر صنعتی رشت و افزایش ظرفیت ترانس قدرت 125 مگاولت آمپر پست 230 لوشان صورت گرفته است.

آزادگان در زمینه نصب و راه اندازی شبکه خطوط برق گیلان در سال 88 نیز گفت: خط چهار مداره مختلط 230.63 کیلو ولت رشت به چابکسر، خط دومداره 63 کیلو ولت سیادتی به ابتدای خط چهار مداره، خط دومداره 63 کیلو ولت رشت شمالی، آستانه اشرفیه و سیاهکلده، ورود و خروج یک مدار خط 63 کیلوولت از خط چهار مداره در پست لاهیجان دو و اتصالات خط چهار مداره 63 کیلو ولت فومن آماده بهره برداری بوده و خطوط ورود و خروج 230 کیلو ولت نیروگاه گیلان - اردبیل در پست 230 کیلو ولت شهر صنعتی رشت به انضمام ورود و خروج کابلی یک مداراز خط سیادتی، رشت مرکزی و مقدم از پست 230.63 کیلو ولت عضدی در دهه مبارک فجر امسال به بهره برداری رسیده است.

وی در ادامه یادآور شد: دریافت بهای برق مصرفی مشترکان با توجه به اینکه تنها دو مشترک برای فروش مستقیم وجود دارد با پیگیری مداوم صورت می گیرد.