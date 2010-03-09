تالاب بندر کیاشهر مغفول واقع شده است

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم احیای این تالاب از محل اعتبارات ملی تاکید کرد و افزود: تالابها در توسعه گردشگری اهمیت فراوانی دارند و باید از این ظرفیت مهم منطقه استفاده بهینه شود.

وی ادامه داد: در حاشیه دریای خزر و رودخانه سپید رود در بندر کیاشهر یک هزار و 700 هکتار زمین بلا استفاده رها شده و محیط زیست مانع هر گونه فعالیت در این منطقه می شود در حالیکه بندر کیاشهر موقعیت مناسبی برای توسعه شیلات به ویژه ماهیان خاویاری دارد.

صادق همچنین با اشاره به اینکه در سفر دوم ریاست جمهوری بندر کیاشهر به عنوان یک راه دریایی تعریف و اسکله آن از حالت صیادی صرف خارج شده است، افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید این بندر را به سازمان بنادر و دریانوردی واگذار تا به عنوان یک اسکله چند منظوره گردشگری، صیادی و تجاری استفاده شود.