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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۰۱

نماینده آستانه اشرفیه:

تالاب بندر کیاشهر مغفول واقع شده است

تالاب بندر کیاشهر مغفول واقع شده است

رشت - خبر گزاری مهر: سید مهدی صادق گفت: تالاب بندر کیاشهر که در دنیا بی نظیر است، مغفول واقع شده است و شمار افرادی که آن را می شناسند اندک است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم احیای این تالاب از محل اعتبارات ملی تاکید کرد و افزود:  تالابها در توسعه گردشگری اهمیت فراوانی دارند و باید از این ظرفیت مهم منطقه استفاده بهینه شود.

وی ادامه داد: در حاشیه دریای خزر و رودخانه سپید رود در بندر کیاشهر یک هزار و 700 هکتار زمین بلا استفاده رها شده و محیط زیست مانع هر گونه فعالیت در این منطقه می شود در حالیکه بندر کیاشهر موقعیت مناسبی برای توسعه شیلات به ویژه ماهیان خاویاری دارد.

صادق همچنین با اشاره به اینکه  در سفر دوم ریاست جمهوری بندر کیاشهر به عنوان یک راه دریایی تعریف و  اسکله آن از حالت صیادی صرف خارج شده است، افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید این بندر را به سازمان بنادر و دریانوردی واگذار تا به عنوان یک اسکله چند منظوره گردشگری، صیادی و تجاری استفاده شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه  برنامه توسعه صنعت گیلان با محوریت مزیتهای نسبی استان امری ضروری است، یاد آورشد:  در این برنامه باید اولویتها و ظرفیتهای بخش صنعت استان مشخص و امکان سنجی لازم برای راه اندازی خوشه های صنعتی و تولیدی انجام شود.

کد مطلب 1047856

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