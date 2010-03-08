اجرای پروژه های عمرانی به صورت امانی در لرستان ممنوع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید حسین صابری ظهر دوشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان لرستان اظهار داشت: دستگاه های اجرایی باید لیست پروژه های عمرانی خود را تا پایان فروردین ماه سال جاری اولویت بندی و جمع بندی کنند.

وی یادآور شد: همچنین این دستگاه ها باید عملیات اجرایی پروژه های عمرانی خود را از اردیبهشت ماه سال آینده شروع کنند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه از سال آینده از اجرای پروژه های عمرانی به صورت امانی به طور حتم جلوگیری خواهد شد، عنوان کرد: دلیلی وجود ندارد که دستگاه های اجرایی تا پایان سال کارهای عمرانی خود را انجام ندهند و سپس در 10 روز آخر سال دست به اصلاح موافقتنامه های خود بزنند.

صابری با بیان اینکه در سال آینده دستگاه های اجرایی استان نباید از قافله ساخت پروژه های عمرانی کشور عقب بمانند، بیان داشت: دستگاه های اجرایی باید در راستای اجرای پروژه های عمرانی خود اقدامات مطلوب تر و مؤثرتری انجام دهند.

وی با تاکید بر ضرورت پیگیری برای تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام در لرستان، خاطرنشان کرد: همچنین دستگاه های اجرایی رعایت شاخصهای شهرستانی و توجه به مناطق محروم در استان را نیز باید رعایت کنند.

استاندار لرستان با اشاره به مصوبه تخصیص 100 درصدی اعتبارات عمرانی در سفر معاون اول رئیس جمهوری به این استان، یادآور شد: در صورت تخصیص 100 درصدی بودجه عمرانی استان به طور حتم لرستان در راستای ساخت پروژه های عمرانی به یک جهش و تحول بسیار خوب و مطلوب دست خواهد یافت.

بنابراین گزارش، در پایان جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان لرستان هفت مصوبه به تصویب این شورا رسید.

جابجایی بیش از 20 میلیون تومان اعتبار از محل ساماندهی امور اراضی جهاد کشاورزی و اختصاص این اعتبار به کارهای عمرانی و زیرساختی در همان شهرستان مربوطه، جابجایی اعتبارات مازاد خانه های جوان هر شهرستان و اختصاص به پروژه های عمرانی همان شهرستان، اختصاص اعتبار مازاد طرح تفضیلی شهر خرم آباد برای تهیه طرح جامع شهرستان دوره و همچنین اختصاص بیش از 450 میلیون تومان اعتبار از محل خشکسالی سد "ده کرد" شهرستان بروجرد برای طرح های آب و خاک و آبخیزداری این شهرستان از جمله مصوبات این جلسه بود.

اختصاص بیش از 350 میلیون تومان برای تکمیل انبار امدادی هلال اهمر در شهرستان نورآباد، اختصاص بیش از 700 میلیون تومان برای تامین آب و برق شهرک های صنعتی به نسبت شاخص های شهرستانها، اختصاص بیش از 100 میلیون تومان اعتبار برای حفر چاه در شهرک های صنعتی دورود، بروجرد و الیگودرز از دیگر مصوبات این کارگروه به شمار می آید.