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۱۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۱۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

یک میلیون درخت مثمر در اراضی شیبدار لرستان کاشته می شود

یک میلیون درخت مثمر در اراضی شیبدار لرستان کاشته می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان از کاشت بیش از یک میلیون درخت مثمر در اراضی شیب دار این استان در هفته منابع طبیعی خبر داد.

احمدرضا کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: برگزاری گردهمایی آبخیزداری، همایش منابع طبیعی و بسیج سازندگی و همایش منابع طبیعی و مقابله با آثار گرد و غبار و.... از دیگر برنامه های منابع طبیعی استان در هفته منابع طبیعی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 17 نقطه بحرانی در سطح منابع طبیعی لرستان وجود دارد، عنوان کرد: در راستای جلوگیری از حوادث غیرمترقبه در سطح این نواحی بیش از 17 پاسگاه سیار در سطح این نواحی ایجاد شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با اشاره به اینکه با ایجاد این پاسگاه های سیار در سطح منابع طبیعی لرستان بیش از 50 درصد از میزان آتش سوزی ها در جنگلهای استان کاهش یافته است، یادآور شد: خوشبختانه بسیج سازندگی استان لرستان در راستای حفظ منابع طبیعی لرستان کمکهای فراوانی از جمله اعزام نیروها در قالب پاسگاه های سیار به عرصه های طبیعی استان کرده است.

کلانتری یادآور شد: در حال حاضر بیش از یک میلیون و 217 هزار هکتار جنگل و 885 هزار هکتار مرتع در استان لرستان وجود دارد.

کد مطلب 1047872

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