به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور، قبل از ظهر دوشنبه طی سخنانی در همایش اسلام و توسعه پایدار که در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، با انتقاد از اینکه هنوز از مسئله توسعه اسلامی تعریف دقیق و مشخصی ارائه نشده است، تصریح کرد: آنچه که در شرایط امروزی بسیار ضروری است این است که باید یک تعریف درستی از مفهوم توسعه با تکیه بر مبانی غنی اسلامی در کشور صورت پذیرد و به ویژه اینکه مفهوم توسعه پایدار باید در ایران اسلامی بومیسازی شود.
وی با تاکید بر ضرورت برگزاری چنین همایشهایی در حوزه علمیه درباره تعاریف و بایستههای توسعه پایدار در کشور خاطرنشان کرد: آنچه که ما باید بدانیم این است که توسعه یک مفهوم غربی است و لذا مراکز دین و علمی کشور باید این مفهوم را با توجه به منابع غنی و اصیل اسلامی و ایرانی تبیین کرده و ماحصل کار علمی خود را در اختیار نهادهای اجرایی قرار دهند.
لزوم تبادل نظر نخبگان حوزه و دانشگاه
استاندار قم در ادامه همچنین بیان داشت: یکی از فواید برگزاری این قبیل هم اندیشیها این است که اندیشمندان و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی در قالب برپایی کارگاههای علمی و تبادل نظر مفاهیم غربی از جمله مفهوم توسعه را با مبانی دینی تطبیق میدهند و بدین وسیله خروجی کار علمی آنها در نهایت به سود جامعه و در راستای توسعه کشور اسلامی میشود.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم نسبت به عدم ارائه تعریف دقیق از مفهوم توسعه اسلامی انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور، قبل از ظهر دوشنبه طی سخنانی در همایش اسلام و توسعه پایدار که در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، با انتقاد از اینکه هنوز از مسئله توسعه اسلامی تعریف دقیق و مشخصی ارائه نشده است، تصریح کرد: آنچه که در شرایط امروزی بسیار ضروری است این است که باید یک تعریف درستی از مفهوم توسعه با تکیه بر مبانی غنی اسلامی در کشور صورت پذیرد و به ویژه اینکه مفهوم توسعه پایدار باید در ایران اسلامی بومیسازی شود.
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