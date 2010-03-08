به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور‌، قبل از ظهر دوشنبه طی سخنانی در همایش اسلام و توسعه پایدار که در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، با انتقاد از اینکه هنوز از مسئله توسعه اسلامی تعریف دقیق و مشخصی ارائه نشده است، تصریح کرد: آنچه که در شرایط امروزی بسیار ضروری است این است که باید یک تعریف درستی از مفهوم توسعه با تکیه بر مبانی غنی اسلامی در کشور صورت پذیرد و به ویژه اینکه مفهوم توسعه پایدار باید در ایران اسلامی بومی‌سازی شود.



وی با تاکید بر ضرورت برگزاری چنین همایش‌هایی در حوزه علمیه درباره تعاریف و بایسته‌های توسعه پایدار در کشور خاطرنشان کرد: آنچه که ما باید بدانیم این است که توسعه یک مفهوم غربی است و لذا مراکز دین و علمی کشور باید این مفهوم را با توجه به منابع غنی و اصیل اسلامی و ایرانی تبیین کرده و ما‌حصل کار علمی خود را در اختیار نهادهای اجرایی قرار دهند.



لزوم تبادل نظر نخبگان حوزه و دانشگاه



استاندار قم در ادامه همچنین بیان داشت: یکی از فواید برگزاری این قبیل هم اندیشی‌ها این است که اندیشمندان و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی در قالب برپایی کارگاه‌های علمی و تبادل نظر مفاهیم غربی از جمله مفهوم توسعه را با مبانی دینی تطبیق می‌دهند و بدین وسیله خروجی کار علمی آنها در نهایت به سود جامعه و در راستای توسعه کشور اسلامی می‌شود.