منصور امیرآصفی در آرامگاه ابدی آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، منصور امیرآصفی که روز شنبه و پس از سالها تحمل سرطان به رحمت ایزدی پیوسته بود، امروز برای آخرین بار بر روی دست دوستان و یاران قدیمی اش در ورزشگاه امجدیه (شیرودی) دور افتخار زد و در خانه ابدی اش در بهشت زهرا(س) به خاک سپرده شد.

در مراسم تشییع پیکر مرد با اخلاق فوتبال ایران چهره های نام آشنایی چون حمید سجادی ، علی کفاشیان ، بهرام افشارزاده ، علی پروین ، حشمت مهاجرانی ، افشین پیروانی ، حبیب کاشانی ، مهدی مهدوی کیا، مصطفی آجورلو ، محمود خوردبین ، حسینعلی کلانی ، حمید جاسمیان ، داریوش مصطفوی ، حمید استیلیل ، امیرحاج رضایی و ... حضور داشتند.

منصور امیرآصفی سابقه بازی در تیم های فوتبال کیان، آرارات و پرسپولیس به عنوان مدافع را دارد و در سال 1964 به عنوان کاپیتان تیم ملی ایران در بازیهای آسیایی توکیو شرکت کرده است.

وی در دوره ای ریاست هیئت فوتبال استان تهران را برعهده داشته و در سال 1356 نیز به عنوان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس فعالیت کرده است.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر درگذشت این بازیکن و سرمربی پیشین فوتبال ایران را به خانواده وی و جامعه فوتبال تسلیت می گوید.