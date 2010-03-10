به گزارش خبرنگار مهر، گندم گل گندم (شاد خواری آو و کوچولوها در تالار مولوی) عنوان اجرای این گروه نمایشی بود که در آن کودکان پیش دبستانی تا پنجم ابتدایی نمایشهای کوتاهی همراه با موسیقی و آواز اجرا کردند.

سهیل اعرابی مدیر روابط عمومی گروه آو در باره چگونگی برگزاری این برنامه به خبرنگار مهر گفت: گروه ما در این اجراها وظیفه هماهنگی بچه ها با یکدیگر را بر عهده داشت. شاید برایتان جالب باشد که هیچکدام از ما تا به حال این بچه‌ها را از نزدیک ندیده بودیم و تنها بابک مهری یکی از اعضای گروه سرپرست آموزش تئاتر در این مدرسه بود.

اعرابی ادامه داد: این برنامه ماحصل خلاقیت بچه ها بود و بابک مهری کارگردان گروه آو تنها به اجراها نظم می‌دادند. ما می‌خواستیم پدر و مادرها را وارد فضای شادی که بچه‌هایشان می‌سازند و در مراحل مختلف نمایش با خودمان و دنیای بچه ها همراه کنیم که خوشبختانه تا اندازه زیادی موفق شدیم.

وی با توضیح اینکه کار گروه آو استعدادیابی کودکان برای معرفی به حوزه تئاتر نیست افزود: گروه آو حدود یکسال است که فعالیت هنری خود را به صورت منسجم آغاز کرده است. هدف اصلی ما آموزش به بچه‌ها نیست. گروه ما در راستای هنجار شکنی در حوزه نمایش و اجراهای متفاوت کار می‌کند. ما می‌خواهیم در وهله اول مخاطب را در کارمان دخیل و او را با آواز و حرکت و موسیقی همراه کنیم. شما خودتان هم دیدید که ما در یک فضای کاملا شاد برنامه‌ هایمان را اجرا کردیم به نحوی که در بسیاری مواقع تماشاگران با ما همذات پنداری کردند و خودشان مشغول آواز خواندن و همراهی با ما شدند.

گروه نمایشی آو علاوه بر اجرای نمایش، سفربه شهرهای مختلف را نیز در برنامه خود دارد. اعرابی با اشاره به این سفرها افزود: ما سفرهایی را در برنامه کاری خود گذاشته‌ایم و هر کس که علاقمند باشد می تواند در این سفرها با گروه همراه شود. هدف ما از این سفرها آشنایی با آداب و رسوم مردم شهرهای مختلف و در اختیار گذاشتن تجربیات خودمان با اجرای نمایش به دیگران است.

سمیرا تنگ شیر مدیر گروه در مورد نوع اجراهای آو توضیح داد: می‌ خواهیم فضایی را ایجاد کنیم که مخاطب در آن احساس راحتی کند. مثلا وسط نمایش داخل سالن راه برود یا هر کاری که دوست دارد انجام بدهد. نمی‌ خواهیم مخاطب را ملزم به نشستن روی صندلی و دیدن نمایش از ابتدا تا انتها کنیم.

وی ادامه داد: مثلا یکروز گروه بدون هیچگونه تمرینی به تالار مولوی آمد و هدفمان تنها این بود که تجربه خودمان را به مخاطبان منتقل کنیم. البته از تجربیات دیگران هم استفاده می کنیم و سعی داریم برای ایجاد فضایی شاد از موسیقی استفاده بهینه کنیم.

گروه نمایش آو چهارشنبه 12 اسفند بعد از اجرا در سالن اصلی تالار مولوی بخشهایی از نمایش تازه گروه نوشته نغمه ثمینی، را در لابی تالار مولوی اجرا کرد.



این گروه هر هفته جمعه‌ ها از ساعت 7 تا 10 صبح در پارک طالقانی به شیوه کاملا متفاوت به تمرین نمایش می‌ پردازد.