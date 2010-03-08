مراقبت لازم از خون صورت نمی گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی در چهاردهمین اجلاس مدیران انتقال خون کشور به ارائه گزارشی از پیشرفتها و دستاوردهای انتقال خون ایران در پنج سال گذشته در زمینه‌های تجهیز سازمان به سامانه‌های اتوماسیون در پایگاههای انتقال خون که زمینه یکسان سازی خدمات سازمان را با بالاترین کیفیت و کم‌ترین خطا در سراسر کشور فراهم ساخته است، پرداخت.

وی خطاب به مدیران پایگاههای انتقال خون سراسر کشور گفت: ما همواره باید تلاش کنیم پایگاههای انتقال خون از ابزار، ‌تجهیزات، تخت خونگیری تا فضاهای موجود زیباترین مراکز بخش سلامت باشد.

ابوالقاسمی افزود: اکنون آن طور که شخصا پایگاههای استانی را دیده‌ام این پایگاهها در حد مطلوب قرار دارد اما باید این وضعیت را حفظ کرده و ارتقاء داد.



وی رسیدن به اهدای صددرصد داوطلبانه خون در کشور را دستاورد بسیار مهمی دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران تنها کشور در منطقه مدیترانه شرقی است که به این دستاورد دست یافته است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران شاخصهای سلامت خون در کشور را از دستاوردهای مهم سازمان دانست و تأکید کرد: ضمن اینکه وضعیت شاخصهای سلامت باید به طور مرتب از سوی مدیران پایگاهها نظارت شود انتظار دارم که در چند سال آینده این شاخصها به سطح کشورهای اروپایی برسد.

ابوالقاسمی راه‌اندازی موسسه آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون، راه‌اندازی بانک خون بندناف، ‌شروع به کار مرکز پذیره نویسی سلولهای خونساز را بخش دیگری از فعالیتها و دستاوردهای نوین سازمان دانست که سازمان را در آستانه خدمات نوین علمی و اجرایی قرار داده است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با اشاره به سال 88 به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف گفت: سیاست سازمان به مانند گذشته این است که خدمات خود را به طور رایگان ارائه کند اما این امر باعث شده است به دلیل رایگان بودن محصولات انتقال خون و نبودن آموزش کافی در بیمارستانها در مراکز درمانی مراقبت لازم از خون صورت نگیرد.