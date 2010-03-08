هشت یادمان در مناطق عملیاتی آذربایجان غربی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حبیب شهسواریان ظهر دوشنبه در نشست خبری افزود: با توجه به اختصاص اعتبار مستقل فرهنگی به استانها از سوی هیئت دولت مقرر شده است اعتبار احداث این یادمانها در دور سوم سفر هیئت دولت به استان تصویب شود.

وی با انتقاد از نبود زیر ساخت های زائر پذیری در مناطق عملیات جنگی آذربایجان غربی، بیان داشت: متاسفانه مجموعه های اسکان دهی، سرویس های بهداشتی و رستورانهای مناسب بین راهی جهت ارائهخدمات به زائران وجود ندارد.

معاون هماهنگ کننده سپاه شهدای آذربایجان غربی از بازدید یک صد هزار زائر مناطق جنگی طی تابستان سال آینده از مناطق جنگی و عملیاتی استان خبر داد و گفت: باید یادمان ها و امکانات گردشگری با همکاری نهادها متولی در این زمینه طی چند ماه آینده در استان ایجاد شود.

شهسورایان با اشاره به برپایی 200 چادر در کنار رود کارون جهت اسکان هفت هزار دانش آموز آذربایجان غربی با اهداف آموزشی و قرار گرفتن آنها در محیط مشابه با روزهای جنگ ایجاد شده است، اظهار داشت: این دانش آموزان در قالب گروههای رزم کربلا به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.

وی خاطر نشان کرد: این دانش آموزان طی هفت دوره در هر دوره یک هزار نفر با 27 اتوبوس از 19 اسفندماه به این مناطق اعزام خواهند شد.

30 هزار نفر از آذربایجان غربی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند

وی همچنین با اشاره به اعزام 30 هزار نفر از آذربایجان غربی به مناطق جنگی جنوب کشور در تعطیلات نوروز، افزود: این افراد که نسبت به سال گذشته پنج برابر افزایش یافتهع در قالب 15 کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند.

معاون هماهنگ کننده سپاه شهدای آذربایجان غربی با بیان اینکه 15 هزار نفر از ثبت ‌نام کنندگان در این دوره را بسیج دانش‌آموزی و بقیه را اقشار مختلف مردم تشکیل می دهند، اظهار داشت: نخستین کاروان راهیان نور استان با حضور پنج هزار نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه، 16 اسفند سالجاری راهی مناطق عملیاتی جنوب شدند.

به گفته شهسواریان رشد و افزایش حضور مردم و گردشگران را در این مناطق برای آشنایی با اتفاقات این مناطق در سال‌های دفاع مقدس و انتقال فرهنگ شهادت مهم و موثر است.