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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۳۶

ناصربخت درباره نمایش‌های شادی‌آور پژوهش می‌کند

ناصربخت درباره نمایش‌های شادی‌آور پژوهش می‌کند

محمدحسین ناصربخت پژوهشی را درباره نمایش‌های تقلید و شادی‌آور در دوره قاجار به فرهنگستان هنر ارائه می‌دهد.

ناصربخت در این باره به خبرنگار مهر گفت: فرهنگستان هنر در سال 89 همایش دوره مکتب قاجار را برگزار می‌کند. در این زمینه طرح‌هایی ارائه شد و من هم طرح کتابی پیرامون نمایش‌های شادی‌آور و تقلید دوره قاجار ارائه کردم که به بررسی تکنیک‌های اجرایی و شگردهای طنزآوری در این نمایشنامه‌ها می‌پردازد. در این کتاب همچنین بررسی مضامین و قصه‌هایی که در این نمایشنامه‌ها وجود داشته نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی درباره منابع مورد استفاده برای شکل‌گیری کتاب "نمایش‌های شادی‌آور در دوره قاجار" گفت: با توجه به اسناد، گزارش‌ها و متون بازنویسی شده از آن دوران و شبیه‌نامه‌هایی که موجود است این کتاب شکل می‌گیرد. همچنین تحقیقی نیز در این کتاب از ورود نمایش‌های شادی‌آور در نمایش‌های جدید که از اواخر دوران قاجار وارد ایران شد ارائه می‌دهم.

ناصربخت درباره فعالیت‌های دیگر خود در زمینه نگارش نمایشنامه افزود: در حال نگارش نمایشنامه‌ای با نام "عروسی خوان مظفر" هستم که در ادامه "چهارگانه‌ چال میدان" است. این نمایشنامه را با استفاده از شیوه نمایش‌های تعزیه، تخته حوضی و نمایش عروسکی می‌نویسم و قصد دارم برخی شیوه‌های تخته حوضی را نیز در آن شرح دهم. اگر شرایط مهیا شود نمایشنامه مورد نظر را برای حضور در سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک ارائه دهم و آن را به چاپ برسانم.
کد مطلب 1047896

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