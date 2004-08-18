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۲۸ مرداد ۱۳۸۳، ۱۴:۳۷

پس از حضور در سينماي هراس :

سيمون پگ و ادگاررايت گونه سينمايي اكشن را مي آزمايند

" سيمون پگ " و" ادگاررايت"، كارگردانهاي انگليسي فيلم " شاون مرده " كاررا برروي پروژه جديدشان آغازكردند.

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" پروژه جديد اين دوكارگردان درزمره فيلمهاي اكشن جاي دارد." رايت " كه نگارش فيلمنامه وكارگرداني اين پروژه را برعهده دارد دراين مورد مي گويد:" تصورنمي كنم كه فيلمهاي اكشن متقاعد كننده اي درانگلستان ساخته شده باشد با اين وجود درصدد نيستم كه تمامي فيلمهاي اكشن اين كشوررا بي ارزش قلمداد كنم."
وي درادامه صحبتهايش افزود :" ما تصوركرديم كه ساخت نسخه انگليسي فيلمي چون دسپرادو بسيارسرگرم كننده خواهد بود اما بايد تاكيد كنم كه اين اثراكشن بايد با حال وهواي انگليسي ساخته شود."

کد مطلب 104790

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