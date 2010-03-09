کیائی به خبرنگار مهر گفت: صداگذاری و ساخت موسیقی به روزهای پایانی رسیده و من به همراه نیما جعفری جوزانی برای "بعد از ظهر سگی سگی" آنونس می‌سازیم. پخش فیلم را جوزان‌فیلم برعهده دارد و احتمالا این فیلم اکران دوم بهار روی پرده می‌رود.

در این فیلم رضا عطاران، مجید صالحی، بهاره رهنما، علی صادقی، مریم مسچیان، سعید آقاخانی، مهران رجبی، فرناز رهنما، امیر نوری، مرتضی ضرابی، محسن کیایی، شیرین ایزدی، کیمیا حقیقی و آرین ریسباف ایفای نقش می‌کنند.

داستان "بعد از ظهر سگی سگی" درباره یک فارغ‌التحصیل رشته مهندسی مکانیک است که در صنعت خودروسازی طرح‌هایی ارائه کرده، اما کسی به او بها نمی‌دهد. او برای اینکه حرف خود را به گوش مسئولان برساند، بازی خطرناکی را آغاز می‌کند که منجر به گروگانگیری می‌شود.

دیگر عوامل تولید "بعد از ظهر سگی سگی" عبارتند از نویسنده و کارگردان: م. کیائی، مدیر فیلمبرداری: رضا رخشان، طراح صحنه و لباس: رضا حاجی‌درویش، صدابردار: حسین غفاری، طرح گریم: مهری شیرازی، تدوین: ن. جعفری جوزانی، موسیقی: محمد سالاروند، مدیر تولید: سعید دلیری، تهیه‌کننده:جوزان‌فیلم.