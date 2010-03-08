چین و غرب وارد جنگ سایبری شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، تایمز در ادامه مطلب خود می نویسد : بر اساس آمار جدیدی که از سوی دولت آمریکا منتشر شده رایانه های حساس این کشور در سال گذشته در هر ماه به طور میانگین یک میلیون 600 هزار بار مورد حمله قرار گرفته اند که بیشتر میزان این حملات الکترونیکی از سوی چین بوده است.

به نوشته این روزنامه، رایانه های کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در معرض حملات سایبری قرار دارند. از همین رو به واحدهای امنیتی کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) و اتحادیه اروپا دستور داده شده تا مراقبت های ویژه ای را از اطلاعات رایانه ای محرمانه خود به عمل بیاورند.

تایمز در ادامه بار دیگر به حملات سایبری انجام شده علیه رایانه های آمریکایی اشاره کرده و می نویسد: رایانه های دولتی و نظامی بیش از سایر رایانه ها هدف این حملات بوده اند و اطلاعات زیادی از آنها به سرقت رفته است.

این در حالی است که آمریکا در سال میلادی گذشته یک واحد ویژه فرماندهی را برای مقابله با اقدامات سایبری که علیه رایانه های آمریکایی انجام می شود تشکیل داد.

با شکل گیری این مرکز فرماندهی جدید، سیستمهایی چون کنترل ترافیک هوایی آمریکا، نرخ معاوضه ارزهای خارجی و نقل و انتقال پول میان بانکهای آمریکا تحت پوشش اقدامات امنیتی قرار می گیرد.

این مرکز فرماندهی پس از آن شکل می گیرد که در ماههای گذشته آمریکا گزارشهای متعددی را درباره افزایش سطح جاسوسی از سیستم های رایانه ای این کشور و همچنین افزایش خلافکاری های اینترنتی و دسترسی هکرها به مراکز امنیتی خود منتشر کرده بود.

بر اساس این گزارش، هکرها در طول دو سال گذشته قادر بوده اند تا به اطلاعات مربوط به طراحی و سیستمهای الکترونیکی پیشرفته ترین جنگنده آمریکا موسوم به "ضربه مشترک" دسترسی یابند که یکی از آخرین موارد آن سرقت اطلاعات مربوط به پیشرفته ترین جنگنده آمریکا بود.