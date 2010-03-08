41 فروشنده مواد محترقه در استان تهران دستگیر شدند

سرهنگ مهدی یارندی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این افراد با همکاری نیروهای مستقر در ایستگاه های ثابت و سیار پلیس و افزایش گشتهای محسوس و نامحسوس اماکن مختلف و شهرستانهای استان دستگیر شدند.

وی افزود: طبق آمارها هزار و 117 نفر در آخرین چهارشنبه سال 86 در کل کشور در اثر حوادث ناشی از آتش بازی، مجروح و بیش از 887 نفر از آنها در بیمارستان بستری شده اند، این تنها بخشی از خسارتهای ناشی از برنامه های آتش بازی در آخرین چهارشنبه سال است.

آیین چهارشنبه آخرسال از اصالت خود فاصله گرفته است

این مسئول خاطرنشان کرد: بسیاری معتقدند جشنی که در سالهای نه چندان دورتر از این روزها با عنوان چهارشنبه سوری برگزار می شد، سالهاست که از اصالت و ویژگی های واقعی اش فاصله گرفته است.

یارندی بیان داشت: مهم این است که در سالهای اخیر چهارشنبه آخر سال از شکل واقعی خود فاصله گرفته است و از حالت خود در گذشته که زمانی برای گردهمایی خانواده ها، نشستن و جشن گرفتن بود، هم اکنون برخی افراد این مراسم را به یک میدان جنگ تبدیل کرده اند و شرکت در جشنهای خیابانی چهارشنبه آخرسال، بیشتر به یک خودکشی شبیه شده است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان تهران نقش مردم را مهم قلمداد و عنوان کرد: پلیس با تلفن 110 شبانه روز در خدمت مردم در سطح استان تهران و شهرستان کرج است.

فروشندگان مواد شیمیایی و رنگها از فروش مواد محترقه خودداری کنند

وی به متصدیان فروشگاه های رنگ و مواد شیمیایی توصیه کرد: با توجه به اینکه کودکان در صورت عدم دسترسی به کبریت و مواد آتش زا در منزل، جهت تهیه مواد محترقه به فروشگاه های رنگ و مواد شیمایی و ... مراجعه می کنند، تاکید می شود از فروش مواد آتش زا به کودکان و نوجوانان خودداری کنند.

این مسئول هشدار داد: کودکان و نوجوان و همشهریان از پرتاب ترقه و مواد آتش زا از پنجره آپارتمان به خیابان خودداری کنند چون نمی توان پیش بینی کرد که در آن لحظه شخص یا خودرویی از آن محل عبور نمی کند همچنین وجود یک کپسول خاموش کننده آتش نشانی و جعبه کمکهای اولیه در محوطه آتش، ضروری است و در صورت امکان یک شیلنگ آب در نزدیکی محوطه آتش آماده شود تا در صورت لزوم بتوان از ان استفاده کرد و حتما قبل از ترک محل، از خاموش بودن آتش مطمئن شوید.